 

AnTuTu определил лучшие и мощные смартфоны на любой бюджет

02.05.2024, 18:52, Разное
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Апрельский обзор AnTuTu представляет список из 40 лучших смартфонов, разделенных на четыре ценовые категории.

Апрельский обзор AnTuTu представляет список из 40 лучших смартфонов, разделенных на четыре ценовые категории.

В категории бюджетных устройств до 1999 юаней (приблизительно 25,3 тыс. рублей) лидирует Redmi K70E (8/256 ГБ) с результатом 792,4 балла, за которым следуют Realme GT Neo6 SE (8/256 ГБ) и Oppo K10 5G (8/128 ГБ).

В ценовом диапазоне до 2999 юаней (приблизительно 38 тыс. рублей) первое место занимает iQOO Neo9 (12/256 ГБ), затем идут iQOO Neo9 Pro (12/256 ГБ) и Redmi K60 Extreme Edition (12/512 ГБ).

В категории до 3999 юаней (приблизительно 50,7 тыс. рублей) выделяются Redmi K70 Pro (12/256 ГБ), Realme GT5 Pro (12/256 ГБ) и iQOO 12 (12/256 ГБ).

Наконец, среди смартфонов дороже 4000 юаней (приблизительно 50,7 тыс. рублей) на первом месте One Plus 12 (12/256 ГБ), затем идут Nubia Z60 Ultra (12/256 ГБ) и Xiaomi 14 Pro (12/256 ГБ).

Полный список доступен на сайте AnTuTu.

Кроме того, AnTuTu ранее определил самые мощные бюджетные смартфоны апреля.


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