AnTuTu определил лучшие и мощные смартфоны на любой бюджет

Апрельский обзор AnTuTu представляет список из 40 лучших смартфонов, разделенных на четыре ценовые категории.

Апрельский обзор AnTuTu представляет список из 40 лучших смартфонов, разделенных на четыре ценовые категории.

В категории бюджетных устройств до 1999 юаней (приблизительно 25,3 тыс. рублей) лидирует Redmi K70E (8/256 ГБ) с результатом 792,4 балла, за которым следуют Realme GT Neo6 SE (8/256 ГБ) и Oppo K10 5G (8/128 ГБ).

В ценовом диапазоне до 2999 юаней (приблизительно 38 тыс. рублей) первое место занимает iQOO Neo9 (12/256 ГБ), затем идут iQOO Neo9 Pro (12/256 ГБ) и Redmi K60 Extreme Edition (12/512 ГБ).

В категории до 3999 юаней (приблизительно 50,7 тыс. рублей) выделяются Redmi K70 Pro (12/256 ГБ), Realme GT5 Pro (12/256 ГБ) и iQOO 12 (12/256 ГБ).

Наконец, среди смартфонов дороже 4000 юаней (приблизительно 50,7 тыс. рублей) на первом месте One Plus 12 (12/256 ГБ), затем идут Nubia Z60 Ultra (12/256 ГБ) и Xiaomi 14 Pro (12/256 ГБ).

Полный список доступен на сайте AnTuTu.

Кроме того, AnTuTu ранее определил самые мощные бюджетные смартфоны апреля.