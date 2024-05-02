 

В тропиках растут ходячие деревья

02.05.2024, 18:51, Разное
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Пальмы вида Socratea exorrhiza, известные как ходячие деревья, процветают в тропических лесах Центральной и Южной Америки, особенно много их можно найти в Эквадоре. Эти высокие, но изящные деревья с широкими ветками и множеством листьев вырастают до 25 метров в высоту и имеют ствол диаметром около 16 сантиметров.

Однако наиболее удивительной чертой пальмы Socratea exorrhiza являются её корни. Они открытые и создают впечатление, что дерево стоит на множестве ножек и образует нечто похожее на шалаш.

Именно благодаря этой конструкции корней пальмы могут перемещаться по земле, и делают они это с поразительной скоростью. За один день они могут продвинуться на 3-4 сантиметра, что является впечатляющим расстоянием для растения. Этот уникальный процесс постоянного передвижения означает, что тропические леса с ходячими деревьями постоянно изменяются, представляя туристам исключительно интересные пейзажи, но и увеличивая сложность ориентации в них.

Причина такого поведения пальм до сих пор остается загадкой для ученых. Одно из предположений состоит в том, что это способствует выживанию деревьев в болотистых условиях тропических лесов: когда в одном месте становится слишком влажно, пальмы перемещаются в поисках более сухого участка, чтобы не утонуть. Однако, хотя исследователи изучают эту загадку уже более ста лет, они все еще не имеют окончательного ответа.


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