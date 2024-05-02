Мнение «аналитика»: О безвозвратных потерях России… Зашкаливают?

Дошло уже до того, что суровой правды последних месяцев не в силах скрыть даже самые провластные и «около» властные ресурсы. Известный ТГ-канал «Незыгарь», который ассоциируют с пресс-службой нынешнего спикера Госдумы, тоже сокрушается о потерях России. То есть, уже и там начинают смутно подозревать…

Что «всё плохо».

Только за январь – февраль 2024 года население России сократилось почти на 130 тысяч человек, сообщил Росстат. В этот период естественная убыль на 27% превысила прошлогодний показатель. «Россияне вымирают девять лет подряд, и остановить этот процесс не могут даже триллионные нацпроекты, – возмущается автор «Незыгаря». – На фоне движения страны ко дну демографической ямы в России уже год не растёт средняя продолжительность жизни. А на увеличение смертности работают даже изменившиеся предпочтения граждан в алкоголе».

Статистика и правда удручает.

По итогам 2023 года #Россия потеряла почти полмиллиона своих граждан. Коэффициент рождаемости в прошлом году оказался худшим за последние 16 лет – 1,41 на одну женщину, в то время как для воспроизводства населения он должен бы достигать 2,08. В январе – феврале 2024 года убыль населения дополнительно увеличилась на 27% из-за роста смертности, и в результате только за два этих месяца страна лишилась ещё 130 тысяч человек.

Негативные для продолжительности жизни тенденции наметились и на алкогольном фронте. По данным Росалкогольтабакрегулирования, в 2023 году в стране было продано 2,3 млрд литров алкоголя без учёта пива и сидра, что на 4,1% больше, чем в 2022-м. При этом близкими к рекордным остаются показатели продажи водки. Повышается и потребление других крепких напитков, таких как виски, коньяк и ром.

Рост потребления алкоголя начался в 2020 году. Отчасти это было обусловлено стрессовым состоянием граждан сначала на фоне ковида, а потом на фоне экономической и политической ситуации в стране. Стресс часто способствует употреблению именно крепких напитков, кроме того, их больше пьют в России зимой. Всё это не могло не сказаться негативно на продолжительности жизни населения и, возможно, стало одним из факторов роста смертности.

Резкое увеличение спроса на водку было зафиксировано в 2022 году. А в условиях непростой экономической ситуации россияне начнут потреблять водку ещё активнее. В результате смертность дополнительно увеличится. Ибо последствия для здоровья от крепких напитков, как правило, более серьёзные: их употребление чаще приводит к алкоголизму и запоям, а затем и к тяжёлым заболеваниям.

Вот о чём печалятся сейчас в кругах, близких к руководству Госдумы. Видимо, виноделы «занесли»: им новое повышение акцизов на вино – просто край.

А на другие причины роста смертности власти не ходят обратить внимание?

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