Android 15 получат Pixel 6 и более новые смартфоны Google

В 2024 году Google планирует выпустить Android 15, свежую версию своей операционной системы. Согласно информации из GizmoChina, обновление получат владельцы ряда смартфонов Pixel.

Старшие модели, такие как Pixel 6 и Pixel 6 Pro, будут среди первых, кто получит Android 15. Это также распространится на более новые модели серий Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 8. Смартфоны с гибким экраном, такие как Google Pixel Fold, и планшеты Pixel Tablet также включены в список поддерживаемых устройств.

Однако стоит отметить, что смартфоны Google обычно получают обновления в течение трех лет. Исключение составляет серия Pixel 8, которая будет получать обновления в течение семи лет. Это означает, что для старых моделей, включая Pixel 5a, обновлений Android 15 не будет.

Относительно даты выхода Android 15 для устройств Pixel: разработчики с доступом к устройствам Google могут использовать раннюю версию прошивки с февраля 2024 года. В апреле бета-тестировщики уже получили доступ к Android 15, а в июне стабильная версия будет доступна для всех пользователей Pixel. Полный релиз ожидается в сентябре-октябре 2024 года.