Мнение: Страна-газоколонка, несговорчивый Китай и сказочник Байден

1. Наглядный результат работы американских дипломатов виден на заглавном графике. Помешав строительству Северного потока-2, развязав прокси-войну с Россией и подорвав в итоге два трубопровода, США захватили европейский газовый рынок, что позволило им существенно нарастить экспорт природного газа (ссылка):



США экспортировали рекордный объем газа в 2023 году.

В 2023 году США экспортировали на 10% больше природного газа, чем в 2022 году, что составляет рекордные 20,9 млрд кубических футов в день.

Экспорт СПГ из США составил более половины всего экспорта природного газа США, а остальная часть приходится на экспорт природного газа по трубопроводу в Канаду и Мексику. <…> В прошлом году Соединенные Штаты поставили почти половину европейского импорта СПГ.

Европа платит, и это логично: за дружбу с США надо платить. Проблема в том, что сланцевый газ уже заканчивается, так что скоро экспортировать американцам будет особо нечего. При этом, спасибо зелёным бесам, на Западе мало и неохотно инвестируют в добычу углеводородов. А так как мировой рынок газа и нефти представляет собой систему сообщающихся сосудов, в итоге извлекать выгоду из неверных европейцев будет Россия: у нас, в отличие от американцев, с добычей нефти и газа всё хорошо.

2. Китайский связной разбирает итоги визита главы Госдепа Энтони Блинкена в Китай (ссылка):



А. Штаты запросили ограничить поставки всякого из Китая в Россию. В ответ полный отказ, поставки не нарушают законы двух стран и не подпадают под санкции ООН, а ваши американские ограничения могут касаться лишь операций с США.

Б. Продукция двойного назначения может продаваться, потому что нет никаких доказательств, что всю её используют на войне. Элементарно – если из тысячи “ночников” три купили охотники, то это не поставка для армии, а бытовое приспособление для охоты, никаких проблем. Иначе надо всех за всё под санкции загнать, например Intel и Microsoft за то, что на войне кто-то пользуется ноутбуком.

В. Блинкену сорвало резьбу в процессе дискуссии и он сказал, что Европа с вами, Китаем, лишь ухудшить отношения сможет, потому что вы угрозу для неё поддерживаете (американская концепция, “Европа должна оплачивать войну против России, а то Россия спит и видит как бы Андорру захватить, это не мы вам приказываем оплачивать наше американское оружие, а вы сами хотите”) – на что Китай сказал что Европа ухудшит отношения с Китаем только под влиянием США, и что ей надо стать субъектом мировой политики. И прямое общение со странами Европы – а не с филиалом Госдепа под названием “Евроструктуры” – будет продолжаться.

Г. Была дискуссия по Южно-Китайскому морю. По нулям – Китай продолжает пропускать гражданские суда и военные корабли других стран, но лишь тогда, когда последние уведомляют о своём маршруте по тер.водам КНР, США продолжают и будут продолжать врать “Китай полностью заблокировал всё Южно-Китайское море, это нарушение Свободы Судоходства, тупо коммуняки хотят забор вокруг моря поставить, ох что делается-то бабоньки”. Ситуация с Филиппинами нестабильная и буквально на краю – Филиппины допридумывают какие рифы и острова “исконно филиппинские”, плюя на все карты и договоры, США при случае впишутся. В случае любого конфликта с жертвами продолжение может быть также любым.

Д. Блинкен потребовал не устраивать совместных учений с Россией и показательных проходов флотов РФ и КНР между японскими островами. Это ведь усиливает напряжённость, плюс у самураев энурез. Был послан, страны могут в международных водах что хочется проводить, заранее предупреждая остальных.

Е. В финале Блинкен типа решил поугрожать, что если Китай не примет меры против РФ (т.е. не введёт свои ограничения), то США сделают это против Китая. В ответ получил то, что на любые незаконные действия будет сопоставимый ответ.

Ё. Тикток! Чуть не забыл главное, ведь мощный гегемон семь лет борется с приложением для идиотов. Так вот, если тикток отожмут, а ключевое в отжиме алгоритм рекомендаций, то Китай оставляет за собой право на ответные действия по экспроприации американской IP, интеллектуальной собственности. Что может открыть такой ящик Пандоры, что просто ах.

3. Джо Байден продолжает периодически галлюцинировать, как будто им управляет не слишком продвинутая нейросеть, что-то уровня ЖПТ-3.5 (ссылка):

Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Амброуза Финнегана, которого не стало в результате авиакатастрофы в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов. Слова Байдена передает портал телеканала CNN.

«Мой дядя (…) стал военным авиатором (…), он летал на одномоторных самолетах в качестве разведчика над зонами боевых действий. Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было много каннибалов — по-настоящему», — заявил президент.

По данным телеканала, версия Байдена отличается от официальных заключений Министерства обороны США, согласно которым самолет Финнегана, осуществлявший курьерский рейс, «был вынужден совершить аварийную посадку на воду». По информации Пентагона, три члена экипажа «не смогли выбраться из тонущего самолета».

В конце марта в США допустили, что Байден мог выдумать историю о своей поездке по рухнувшему мосту в Балтиморе на поезде, так как на нем нет железнодорожной части.

Собственно, о том, что ему нельзя доверять, мистер Байден говорит прямым текстом, хотя все считают это оговорками (ссылка):



Президент США Джо Байден во время выступления на предвыборном мероприятии в очередной раз оговорился — на этот раз он заявил, что его администрации нельзя доверять. <…>

Американский президент обрушил шквал критики на бывшего главу государства и своего вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, но перепутал местоимения.

«Сколько раз он (Трамп — прим. ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять», — сказал Байден.