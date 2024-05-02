Мнение: Невойна, труд, май?

Кстати, да – прошел знакомый всем с детства праздник, а я еще даже застал времена, когда на 1 мая взрослых гоняли на специальные Первомайские демонстрации. Воспринималось это тогда как идиотская повинность, все старались так или иначе улизнуть, но это было сделать не так-то просто: за “посещаемостью” тщательно следили, “брали на карандаш”, и “отсутствие на демонстрации без уважительной причины” было чревато как минимум лишением премии, а то и выговором – то есть угрозой увольнения. Надо было справку от врача принести, чтобы иметь возможность на демонстрацию не прийти!

Так что демонстрациями мало того что забивали эфир чуть ли не всех (немногих) телевизионных каналов, но еще и большинству надо было на них присутствовать лично, проходить в какой-нибудь “колонне трудящихся”, типа “а вот идут сельские механизаторы!” – и при этом еще и нести какие-нибудь лозунги. Лозунги, кстати, всегда были одни и те же, и их не только таскали над собой на демонстрациях, но и просто лепили всюду. На всех газетах, по телевизору в заставках, над дикторами в программе “Время” – и, конечно, в виде транспарантов и плакатов на всех поверхностях в городе. Эти лозунги приелись, шли фоном, почти не воспринимались – но их, конечно, все помнили, поскольку с самого детства они вбивались буквально в подкорку.

С начала 90-х все это первомайское безумие начало сходить на нет – но все равно, конечно, из памяти целых поколений его уже не вытравишь. И самые популярные – в смысле, самые намозолившие глаза – лозунги тоже. А какой, можно сказать, всегда был лозунг именно 1 мая?

Конечно, этот: “МИР! ТРУД! МАЙ!” Он был везде.

И – надо ж такому случиться – именно он и исчез. Не потому, что забыли, а потому что он нынче – практически уголовка. Вон, пишут, что именно из-за этого даже Путин вчера не стал выступать с поздравлением трудящих с Первомаем. Что само по себе прикольно: с одной стороны, государство именно под этот (свой, официальный!) праздник перекроило даже рабочую неделю, вон, субботу сделали рабочей, понедельник – выходным, вторник (уж не знаю, почему, видимо, в знак особого почтения) тоже выходным… но с самим “праздником” государство (оно ведь у нас, как известно, в единственном экземпляре) постеснялось поздравить.

Почему? Да вот, говорят, именно из-за неловкости с “Миртрудмаем”. Это ведь, по сути, мем такого масштаба, что с ним положительно не знаешь, что делать. Сказать? – нельзя-с, наведет на крамольные мысли насчет несоответствия слов и дел; пропустить, промолчать – все равно, в рамках самой темы нарисуется огромная такая Фигура Умолчания, кто-то недайбог подумает, что докладчик СССР не уважает (свят-свят-свят!) А если так – то вроде как встанет вопрос, а что мы тогда вообще празднуем?? По Достоевскому: “если бога нет, то какой же я тогда капитан?” А в нашем случае – “Если СССР нет, то какой же тогда Первомай?”

Тогда у нас – Вальпургиева ночь, праздник ведьм и бесов. На котором мы, собственно, и гуляем.