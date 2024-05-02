Скандалы: Денег много не бывает

Почему актёр-миллионер Дмитрий Нагиев решил стать инфоцыганом

В Сети обсуждают, что актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в Москве зарабатывал не меньше 20 млн рублей в месяц. Актёра видели в Дубае, где он запустил собственные тренинги раскрепощения. Возможно, он решил остаться там надолго. Как живёт артист?

Сколько зарабатывает Нагиев

О том, что один съёмочный день Нагиева на съёмках в кино стоил 5 млн рублей, проговорился генеральный директор одного из крупных российских телеканалов. При этом, по словам медиаменеджера, ведущий требует гарантий, что таких дней будет не менее четырёх в месяц. Таким образом, минимальный гонорар актёра составляет не менее 20 млн рублей.

Сюда нужно прибавить многолетний контракт на рекламу с одним из российских мобильных операторов, другие пиар-контракты, участие в шоу «Голос» — получается, до начала СВО Нагиев был одним из самых высокооплачиваемых шоуменов в России.

Какой проект Нагиев запустил в Дубае

В апреле этого года Дмитрий Нагиев в Эмиратах презентовал интенсив «Новый уровень твоей уверенности». За две недели артист обещает избавить слушателей курса от скованности, неуверенности, помочь «войти в глубину себя» и «создать новый заряд энергии для качественно новых результатов». Стоимость обучения под руководством мастера — около 400 тыс. рублей в пересчёте с местной валюты.

Если внимательно вчитаться в программу тренинга, то можно понять, что в основном речь в ней идёт об основах актёрского мастерства: о работе с публикой и на публику, о преодолении страха публичных выступлений. Да и обучать курсантов с Нагиевым будут такие же актёры, включая его собственного сына Кирилла.

Несмотря на то что курсы только запустились, на сайте проекта уже опубликованы восторженные видеоотзывы.

Новую инициативу актёра в России уже прокомментировали в духе «закончит как Блиновская». Но в то же время это может говорить и о намерении Нагиева остаться в Дубае, чтобы там начать новую жизнь.

Кстати, примерно то же, как ранее писал Life.ru, в последнее время пытался сделать Алексей Панин**, сначала сбежавший из России в Испанию, а позже из-за невозможности найти хоть какую-то работу перебравшийся в США, где теперь зарабатывает конферансом в местных кабаках и курсами актёрского мастерства.

Куда пропал Нагиев

В марте 2022 года Нагиев неожиданно исчез из телевизионного прайм-тайма. Тогда поклонникам в своём аккаунте в «Инстаграме»* 57-летний ведущий написал: «До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием, что ж я, старый, натворил?».

Актёр обошёлся без чёрного квадрата, но опубликованное им видео оказалось чёрно-белым, в нём Нагиев брил голову под строчку из песни Бориса Гребенщикова** «Этот поезд в огне»: «по новым данным разведки, мы воевали сами с собой».

После этого любимца публики долгое время можно было увидеть лишь в соцсетях с неоднозначными репликами и комментариями да рекламе мобильной связи. Впрочем, упавшие доходы, похоже, всё же заставили Нагиева появляться в различных коммерческих проектах.

Ещё в конце 2022 года он появился в рекламе одного из онлайновых образовательных проектов, известного масштабным размещением рекламы на каналах сбежавших из России блогеров-иноагентов. Там он провёл почти трёхчасовой вебинар с обзором востребованных профессий, которым может научить школа, и розыгрышем учебных мест. Большого успеха трансляция, похоже, не имела: с 24 ноября и по сегодняшний день её посмотрели всего чуть более десяти тысяч человек.

Летом прошлого года актёр стал лицом одного из китайских автомобильных брендов и снялся в пятнадцатиминутном ролике, в котором дал интервью искусственному интеллекту. А перед самым Новым годом объявился в Дубае, где сделал часовой, похоже, рекламный ролик о работе одной из риелторских контор, созданной выходцами из России.

Здесь он снова отметился двузначными комментариями в адрес России. А кроме прочего, из сюжета можно было понять, что Нагиев и сам, возможно, приценивался к возможности покупки недвижимости в ОАЭ.

Как Нагиев жил в России

Карьера Нагиева в России складывалась вполне благополучно. Из Питера в Москву он начал перебираться ещё в самом начале нулевых. И уже тогда сумел себе позволить приобрести в столице двушку площадью 65,3 квадрата на пятнадцатом этаже знаменитой сталинской высотки на Котельнической набережной.

Прямо сейчас в срочной продаже на одном из сайтов недвижимости — квартира точно такой же площади и на том же этаже. Её стоимость единственный собственник оценил в 86 млн рублей. Будущему покупателю автор объявления обещает оперативный показ и быстрый выход на сделку.

Долгое время в Сети писали про автопарк Дмитрия Нагиева — мол, не очень дорогой, но эффектный: «запорожец», лимузин Hyundai Equus Limousine, «гелик» да Cadillac Escalade.

В реальности же по улицам обеих столиц актёр с ветерком рассекал в том числе на собственных «мерседесах» S-класса, Bentley Continental GT 4.0 и даже Rolls-Royce Wraith. Кроме представительских элитных авто в гараже у Нагиева был и собственный автодом Forest River ВЕRКSНIRЕ RV350ВН на базе автобуса.

Возможно, это была рабочая лошадка актёра: с 2017 по 2021 год Нагиев был владельцем фирмы «Соул кэмп» с деятельностью по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. Судя по бухгалтерским отчётам, бизнес оказался не прибыльным: через счета компании не проходило больше миллиона рублей.

Да и с коммерцией в целом у Нагиева складывалось не особо. У него в собственности были своя парикмахерская да крохотная фирма по производству сладостей — обе закрылись ещё к 2012 году, а сейчас работает только ИП.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

** Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”