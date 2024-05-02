 

Huawei Pura 70 Ultra со скоростной камерой оценили в России в 130 000 рублей

02.05.2024, 14:21, Разное
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На сайте официального интернет-магазина Huawei появились цены на новую линейку флагманских смартфонов Pura 70, включая модели 70, 70 Pro и 70 Ultra.

Базовая модель Pura 70 доступна по цене от 70 тыс. рублей. За версию Pura 70 Pro потребуется отдать от 90 тыс. рублей, а топовая модель – Pura 70 Ultra – оценена в 130 тыс. рублей.

Цветовые варианты также различаются: Pura 70 доступен в розовом, белом и черном, Pura 70 Pro – в белом и черном, а Pura 70 Ultra – в коричневом, зеленом и черном.

Все модели уже доступны для предзаказа до 23 мая 2024 года. При предзаказе покупатель получит четыре бонуса: беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 3, магнитный чехол, продление гарантии на три месяца и купон на бесплатную замену стекла в течение первых трех месяцев после покупки.

Особенностью модели Pura 70 Ultra является ее камера. Благодаря технологии Huawei XD Motion Engine она способна делать четкие снимки объектов, движущихся на скорости до 300 км/ч. Также смартфон имеет функцию макрозума, позволяющую снимать объекты с 35-кратным увеличением с близкого расстояния.

Все смартфоны серии Huawei Pura 70 работают под управлением фирменной Android-оболочки EMUI 14.2. В них отсутствуют встроенные сервисы Google, они заменены фирменным магазином приложений App Gallery.


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