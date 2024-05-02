Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет Одесской Хатыни

10 лет назад нацисты сожгли одесситов в Доме Профсоюзов.

Старая постсоветская Украина сгорела в Доме Профсоюзов.

Война с нацизмом на Украине стала неизбежной.



Вечерние прилеты в Одессе, это одно из последствий Дома Профсоюзов. Будут и другие.

Одесса безусловно должна быть освобождена от нацистской оккупации.

Виновных в Одесской Хатыни должно настигнуть возмездие тем или иным способом.

Помни Одесскую Хатынь.

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