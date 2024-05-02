В России готовят к запуску видеохостинг для извинений

Раздел «Публичные извинения» на RuTube будет выделен в отдельный видеохостинг в связи с ростом его популярности. На эти цели из бюджета планируется выделить 620 млн рублей до конца 2024 года.

Если в 2022 году, на момент запуска раздела, в нём появлялось не более 4-5 видео в месяц, то теперь эта цифра увеличилась в 12 раз, а число просмотров выросло в ~150 раз – каждый месяц ознакомиться с извинениями заходят немыслимые 10-12 тысяч человек.

– Это очень впечатляющий показатель для нашего видеосервиса, поэтому нам потребовалось срочно запросить финансирование на расширение инфраструктуры, – пояснили представители RuTube. – Рассчитываем на оперативное решение вопроса, ведь публичные извинения – один из фундаментальных компонентов здорового общества.

Достигнута предварительная договорённость об интеграции нового сервиса с Госуслугами – через них можно будет авторизоваться и управлять своими роликами в разделе «Мои извинения». Рабочее название сервиса – «МнеЖаль.ru».

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