Мнение: Балдурс Гейт 3: у отечественного игропрома есть шанс

Сценаристы Врат Балдура явно знакомы с русской классикой. К примеру, на главный сюжетный ход их явно вдохновил «День опричника» Владимира Сорокина. Спойлерить я не буду, но вы и сами всё увидите в первые минуты игры.

Квартирмейстер Талли, в свою очередь, почти дословно повторила сценку из «Тараса Бульбы», когда пришла к моему отряду продавать свитки и аптечки, храбро перешагивая через трупы своих павших товарищей-арфистов:

— Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал:

— Пусть пан только молчит и никому не говорит: между козацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для козаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой ещё ни один жид не продавал. Ей-богу, так; ей-богу, так.

Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.

Наконец, по мере прохождения основной ветки сюжета приключенцам пришлось повторить и «подвиг» Павки Корчагина, забравшего девушку из традиционной семьи, чтобы приобщить её к левацким ценностям. Игра, впрочем, пошла дальше советской книги. Наша команда зарубила мечами и забила посохами несчастного отца семейства, чтобы его освобождённая от патриархального гнёта дочь могла воссоединиться со своей мужественной любовницей. Я читал, что на этапе разработки сценаристы хотели дать игроку возможность оставить строгого отца в живых, но позже — интересно, почему? — всё же сделали квест безальтернативным.

Конечно, я ещё до покупки Врат Балдура понимал, что греческого греха там будет много — всё было ясно уже после видео однополой случки эльфа с медведем, ставшего визитной карточкой игры. Но я не ожидал, что разработчики захотят выслужиться в «первых учеников», как в известном советском фильме (ссылка). Жутковатый штрих — в Балдурс Гейт нельзя выбрать пол своего героя. Надо отдельно выбирать гендер, и отдельно выбирать физическое тело. Система получилась настолько нелепой, что непривычные к срамным изыскам игроки из России даже путались на старте. Цитирую из обсуждения на Стиме (ссылка):

— Создал тифлинга-мужика (внешне), а гендер, вероятно, указал «женщина». И теперь к мужику обращаются как к женщине, например, «ты убила гоблина», «ты украла мою вещь». Есть способ это поправить? А то я уже 17 часов наиграл. Когда заметил, было уже поздно, а заново начинать не хочется.

— Тебе хоть так, я вообще «они»!

— У меня такая же ситуация. Видимо, так увлёкся настройками персонажа, что в графе «Пол» выбрал «Иное». Ко мне все обращались «они», я уж думал, что баг в русской локализации. А потом один из неигровых персонажей обратился ко мне «мой небинарный друг», и всё встало на свои места.

В детали деградантских фантазий разработчиков углубляться не буду — замечу только, что в начале сюжета повестки уже было чересчур много, а к концу второго акта её стало ещё больше: срам хлынул с экрана таким мощным потоком, что встревоженные соседи начали по батарее стучать. Впрочем, сами понимаете, четырёхкратной «игрой года» в порочном Лос-Анджелесе нормальную игру назначить и не могли.

Удивительно наблюдать, как быстро леваки прогнули культуру Запада под себя. В первом Балдурс Гейте, вышедшем в 1998, всё было традиционно, как в романе Вальтера Скотта про пуритан. В следующем Балдурс Гейт в 2001 уже пристроили второстепенными персонажами двух застенчивых голубцов. В третьем же Балдурс Гейт отряд приключенцев ведёт себя так, будто его набирали в ходе полицейского рейда в баре «Голубая устрица». Пока что слово «нет» от игрока они понимают, хоть и с некоторым трудом, но если западный игропром будет развиваться в том же направлении, то скоро участие в непотребстве станет обязательным.

На Западе тоже есть нормальные люди, поэтому местное сопротивление оперативно сделало мод, вычищающий почти все голубые оттенки из игры, исправляющий диалоги и меняющий пол одного из партнёров в странных парах на адекватный. Разумеется, этот мод был немедленно забанен на главной площадке как кощунственный (ссылка). Мод по-прежнему можно скачать с полуподпольных сайтов, однако проблему вирусов и троянов никто не отменял — особенно когда речь идёт о столь глубоко политизированных темах. «Пробуждённых» программистов, желающих покарать консерваторов за «гомофобию» на Западе предостаточно: они вполне могут под видом очищающего мода подсунуть менее опытному игроку ловушку с вирусом.

Аналогичным образом удалили мод, который приводил игровой мир в соответствие с каноном и делал его более реалистичным, снижая до разумных пределов количество негров и сильных женщин (ссылка). Активистов повестки это возмутило до глубины души (или того места, которое заменяет им душу). Опять-таки, мод можно скачать из других мест, но перед этим придётся почитать форум консерваторов, чтобы разобраться, где лежит свежая и безопасная версия.

Можно было бы отчасти оправдать разработчиков Балдурс Гейт тем, что они работают под злой лупой пробуждённого сообщества, которое поднимает гневный визг при малейшем отступлении от повестки. К примеру, одного из актёров озвучки начали травить, когда он лайкнул несколько «трансфобных» мемов — актёр вынужден был немедленно отписаться от всех врагов меньшинств и опубликовать покаянный пост. Ситуация очень узнаваема — в нашей истории тоже был период, когда подобные покаяния были популярны (ссылка):

Это был очень важный урок о важности того, за кем я слежу в социальных сетях. До этого я никогда особо не задумывался о нажатии кнопки «подписаться». В дальнейшем я буду помнить о том, на кого подписан, потому что это имеет значение.

Вместе с тем, повторюсь, разработчики явно сделали больше, чем требовала от них повестка в прошлом году. Они могли пропитать игру повесткой на 20%, и этого было бы достаточно, чтобы их не тронули, но они довели уровень срама до 80%.

Далёкая от игр публика предложит простое решение: не надо играть в Балдурс Гейт, надо играть в «патриотическую» Смуту или в «отечественный» Пасфайндер. Проблема в том, что это простое решение ничего не решает.

Во-первых, и в Смуте, и в Пасфайндере тоже есть повестка. Лицом рекламной кампании Смуты стал сталинист, а в Пасфайндере достаточно негров и срамобесов, чтобы пометить игру тэгом «повестка включена». Левацкой повестки нет в «Русы не против Ящерок» (если не придираться к мелочам), однако, при всём уважении к разработчикам модного хита, это визуальная новелла, а не полноценная РПГ.

Во-вторых, Балдурс Гейт — вершина жанра на сегодняшний день. Взять хотя бы персонажей: даже второстепенные, такие как доктор Балтазар, харизматичные и запоминаются. Графика тоже хороша, причём не только технически, хотя и это важно, но и с дизайнерской точки зрения. Красивые лица, стильные костюмы, яркая актёрская игра. Разработчики поступили подло — они отступили от любезной им повестки в критично важном для успеха игры пункте, то есть там, где повестка требует «не рассматривать женщин, как объект мужских фантазий». Наконец, во Вратах Балдура присутствуют внятный сюжет, интересные квесты и «элитарная» система навыков/заклинаний из AD&D (Эй-Ди-н-Ди).

Поэтому игроки, даже русские, всё равно будут играть в Балдурс Гейт. Поколение 30+ будет при этом слегка морщиться от навязчивого срама, как от кружки чая с пятью ложками сахара, а молодёжь уже будет воспринимать негров и радугобесов как естественный фон…

Необходимое занудное отступление.

1. Я ничего не имею против негров. Когда я учился в ЛЭТИ, у нас в группе был негр, не помню уж из какой африканской страны, и он учился лучше меня. Нет ничего плохого в том, чтобы быть негром. Плохо быть активистом БЛМ, бороться против «белой расы» и насильно перекрашивать светлокожих балдуранцев на Побережье Мечей в другие цвета.

2. Я ничего не имею против Алана Тьюринга и Бориса Моисеева. Аналогичным образом я ничего не имею против тех, кто страдает от психогенного переедания и, как следствие, от лишнего веса. Пока толстяк ест пиццы у себя в спальне или веселит публику на сцене цирка, к нему вопросов нет. Вопросы появляются, когда толстяк начинает агрессивно доказывать следующее:

— лишний вес не вредит здоровью;

— толстые люди чутче, добрее, красивее и талантливее нормальных;

— единственная причина лишнего веса — ген широкой кости, с которым ничего нельзя сделать;

— подростковые проблемы надо решать жир-переходом на уровень 120+ килограмм;

— школьников надо кормить исключительно бургерами и сладкой газировкой;

— в каждой фирме должна быть квота на жирных, особенно в руководстве;

— шутки над толстяками должны жестоко караться;

— весовые категории в спорте следует отменить, как дискриминационные;

— ограничения по весу для пожарных, военных и жокеев надо снять;

— в каждом фильме, в каждой книге, в каждой игре должны быть представлены толстяки, причём не в качестве комических персонажей или вызывающих жалость жертв, а в героических ролях;

— ожирение надо убрать из Международной классификации болезней;

— писателей надо отменять и травить за книги, в которых толстяк изменил свой образ жизни и похудел;

— врачей, лечащих ожирение диетами и психотерапией, следует лишать врачебной лицензии и сажать в тюрьму.

Вернёмся к игре. Альтернативы западным играм на рынке нет: китайские РПГ пока что имеют специфику, отпугивающую серьёзных игроков, а русским играм банально не хватает бюджетов. Для сравнения: бюджет Врат Балдура больше бюджета Смуты в 20 раз. Бюджет Киберпанка больше бюджета Смуты в 100 раз. А ведь деньги — далеко не всё, нужны ещё и спаянные команды, состоящие из опытных специалистов, то есть, другими словами, нужна большая индустрия, работающая над серьёзными проектами на потоке, десятилетиями. Россия тут далеко не в отстающих, но, увы, и не на первом месте в мире, так как наши игроделы исторически концентрировались на отжиме денег у школьников через игры для смартфонов, и так как значительная доля владельцев игровых компаний имеет прозападную ориентацию (пример).

С другой стороны, мировой игропром продолжает развиваться, причём задел для улучшений остаётся огромным. К примеру, во время боёв в Балдурс Гейт можно включить режим ОМОНа, когда команда не убивает, а оглушает противников: очень практично в ряде ситуаций. Казалось бы, очевидная опция, но во многих других играх она до сих пор не реализована, что создаёт ненужные сложности для игрока. Небольшие расщелины в Балдурс Гейт можно перепрыгнуть, а на невысокие препятствия (в метр-полтора) можно залезть. Тоже очевидный функционал, но, опять-таки, во многих других играх персонажи подходят к невысокому дощатому заборчику и останавливаются, как курицы, не в силах ни сломать его, ни перелезть. Мир в Балдур Гейтс, вообще, настолько продвинут, что лет двадцать назад игроки ахали бы от восхищения в каждой локации. Как правило, в любое нужное место — интересное здание, например, — игра позволяет проникнуть несколькими способами. К примеру, иногда можно найти где-нибудь узкую щель, куда сможет протиснуться или маленький хоббит, или превратившийся в кошку друид, или временно перешедший в газообразную форму маг. Это создаёт у игрока иллюзию свободы действий.

Вместе с тем, всё это полумеры. Теоретически уже возможен следующий этап развития, полностью разрушаемый и изменяемый мир: как в Эншраудед или, если угодно, как в реальной жизни, где проблема запертых домов неактуальна, потому что у домов есть окна, в которые решительный приключенец может залезть. Такой мир предъявит более высокие требования сценаристам, так как строить интересные декорации в нём будет сложнее, зато игроки, как показывают предварительные опыты, будут пищать от восторга, решая игровые задачи всякими обходными путями. При этом новые сложные технологии — это как раз область, в которой русские игроделы традиционно сильны. Если добавить к продвинутым идеям ещё и добротную реализацию этих идей, мы вполне сможем подвинуть западные хиты — в том числе и на западных рынках. Напомню, значительная часть западных игроков повестку ненавидит, для них это гораздо более болезненный вопрос, чем для нас.

Если разобраться, Балдурс Гейт 3 стал всего лишь продолжением Балдурс Гейт 2. Игра получает заслуженно высокие оценки не благодаря прорывным идеям (которых там нет), а благодаря стабильному качеству проработки всех компонентов. В играх исполнение вообще важнее задумок — как и в фильмах, и в книгах, и в бизнесе, и вообще почти во всех сферах человеческой жизни. Допустим, персонажи должны быть во что-то одеты, это понятно. Но можно просто вырядить их в стандартные балахоны из бесплатного набора, а можно нанять профессионального модельера, который нарисует изысканные костюмы, чтобы игроку было приятно разглядывать их во время диалогов. Или, допустим, у научных работников в игре есть кабинеты, и дизайнеры Врат Балдура сделали их такими уютными, что игроку самому хочется завести подобный кабинет, и поставить там пару книжных шкафов, и заполнить шкафы редкими книгами о всяком разном.

Однако, повторюсь, задел для улучшения ещё огромен, так как даже в Балдурс Гейт 3 всё ещё много откровенных недоработок. К примеру, игрок по-прежнему страдает от синдрома свиньи, он лишён возможности поднять голову. Камера может смотреть или сверху вниз, или, при максимальном приближении, вперёд-вниз. Посмотреть наверх, чтобы увидеть небо или верхние этажи зданий, игроку не дают. Другая очевидная недоработка — инвентарь в стиле первого Фоллаута, когда все эликсиры, зелья, стрелы, записки и прочие ценные предметы свалены в одну кучу, как в пятилитровой дамской сумочке. Третья недоработка. У нас иногда есть транспондерный компаньон, говорящие мозги на ножках, который довольно слаб физически, из-за чего не может далеко прыгать. Однако даже воин с силой 23 не может взять своего маленького компаньона под мышку, чтобы перепрыгнуть препятствие, так что в некоторых локациях вся команда прыгает на другой берег, а компаньон вынужденно остаётся позади.

Всё это — не самые важные проблемы, играть они не мешают. Но эти проблемы доказывают, что отрасль бурно развивается, и что до стадии вялого перфекционизма, когда все мыши пойманы, а тараканы потравлены, мировому игропрому ещё очень далеко. Перед русскими игроделами открывается реальная перспектива успеха: особенно в условиях, когда китайские разработчики разминаются на отдельном культурном поле, а западные чемпионы добровольно вешают себе на ноги раскрашенные в шестицветную радугу гири.