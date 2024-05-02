Скандалы: В оппозицию — по грунтовке

Чиновники отказались чинить дорогу «борцам за демократию» в Тверской области

Комический случай чиновничьего самоуправства произошел в Тверской области. Местный глава администрации отказался асфальтировать улицу в поселке Оленино Тверской области даже после распоряжения прокуратуры, потому что на ней живет человек с «нетрадиционной политической ориентацией».

Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов по решению прокуратуры должен был начать ремонт дорог в поселке. Речь шла о 10 улицах, где жители постоянно жаловались на выбоины и ямы на дороге. В 2020 году они обратились в надзорные органы. Через 4 года чиновники предоставили прокурорам план работ. Однако по замыслу администрации, улица Школьная останется грунтовой «пожизненно». К этому ее приговорил глава за то, что на улице Школьной проживает человек с «нетрадиционной политической ориентацией».

«„Улицу можно назвать именем того гражданина, который любит заниматься борьбой за демократию. То плачет по Навальному*, то пишет, как хороша демократия. А до этого писал, как уважает Зеленского. Поэтому вот: остаток улицы будет с грунтовой дорогой пожизненной. Вопрос закрыт“, — заявил чиновник.

«Демократ», который обрек жителей Школьной на вечную грунтовку, Виктор Кузнецов в долгу не остался:

«Олег Дубов, проживающий на территории демократического государства РФ, мне всё же интересно, как будет делаться паспорт на ул. Школьную, который по решению суда вас обязали делать?».

Отказ в предоставлении коммунальных услуг налогоплательщикам — это что-то новое даже в условиях СВО. Демократом чиновника-самодура Дубова назвать невозможно ни при каких обстоятельствах, равно как и слугой народа. 6 лет назад после долгих споров глава администрации назвал людей, просивших его установить фонарь по дороге на водокачку. За это он обозвал просителей «гопотой».

На своей странице в ВКонтакте чиновник объясняет свои странные действия тем, что Кузнецов построил на своем участке незаконную автомастерскую, куда ездят его клиенты и портят дорогу. На вопросы жителя Алексея, почему другие жители улицы Школьной должны мучаться, чиновник отвечал с большевистской непреклонностью:

«Если мы будем допускать ситуацию, при которой „борцы за демократию“ чего-либо добиваются — то именно так начинается „демократия“. А вот это полностью недопустимо. Содержание самих требований наших противников никакого значения не имеет, они блокируются в любом случае. До поворота на Чкалова асфальтировать будем в 2026, но лишь потому, что иначе нарушится связность дорог с твердым покрытием, что было бы очень плохо.»

Может быть, кто-то в администрации Тверской области мог бы объяснить ретивому чиновнику, что Россия — демократическая страна с выборами, правами граждан, а не феодальное государство. Глядишь, тогда и жителям не придется быть заложниками настроений одного человека и ждать 2026 года.Ведь неизвестно, за что еще чиновник решит наказать жителей.

*При жизни Алексей Навальный за проведение антикоррупционных расследований был внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Елена Петрова

Оригинал материала: “Новые Известия”