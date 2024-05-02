 

Украина ведет переговоры об ограничении спутниковой съемки

02.05.2024, 12:06, Разное
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Украинское Министерство обороны начало переговоры по ограничению спутниковой съемки своей территории. Известно, что изображения украинских земель могут быть использованы противником, поэтому решено минимизировать этот риск.

По словам замминистра Екатерины Черногоренко, переговоры ведутся с компанией, единственной в мире, способной ежедневно снимать всю поверхность Земли с разрешением 3-5 метров. Тем не менее, название данной организации не разглашается.

Кроме того, Минобороны разрабатывает международные правовые механизмы, которые могли бы запретить космическую разведку во время конфликта.

Ранее было объявлено, что компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, работает над созданием сети спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным управлением США. Эти данные вызвали обеспокоенность в связи с возможным использованием спутниковой связи Starlink в военных целях на Украине.


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