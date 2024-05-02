 

В России вдвое снизилось число пользователей даркнета

02.05.2024, 9:52, Разное
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По данным газеты “Известия”, число пользователей даркнета в РФ за год сократилось более чем в два раза. Официальная статистика сервиса Tor, предоставляющего доступ в теневой сегмент интернета, подтверждает эти данные.

Если в апреле 2023 года ежедневно пользовались даркнетом 100 тысяч человек, то в апреле текущего года это число уменьшилось до 48 тысяч.

26 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ходе операции ведомство изъяло около 350 миллионов рублей и 200 электронных носителей у подозреваемых в работе с нелегальной интернет-платформой Hydra. Эти находки сделаны в рамках расследования уголовного дела о деятельности интернет-площадки. Розыскные мероприятия проходили на территории Москвы, Московской области, Хабаровского и Краснодарского краев, а также в Белоруссии.


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