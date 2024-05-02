В России кончились оригинальные запчасти для Apple

С начала февраля 2024 года Apple прекратила поставки деталей своим авторизованным сервисным центрам в России. После этого оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook исчезли из страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на независимого аналитика Сергея Вильянова и источник в сервисном центре.

Издание отмечает, что при ремонте устройств Apple перестали использовать оригинальные комплектующие. Представитель одного из АСЦ сообщил, что iPhone 14 и 15 больше не обслуживаются в России, а запчасти для предыдущих поколений перестали поступать ещё в декабре 2023 года.

Он также уточнил, что до последнего момента на складах Apple ещё были остатки комплектующих, которые использовались для ремонта смартфонов.

Несмотря на это, авторизованные сервисные центры компании продолжают функционировать в России, например, в Москве действует шесть таких центров.