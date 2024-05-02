Мнение: О, rus! О, деревня…

(правила поведения в ресторанах)



к/ф “О чем говорят мужчины”

Товарищ по ФБ, сам из деревни, крепкий мужие лет 40, искренне и наивно-горько жалуется на то, как его третируют официанты в заведениях общепита. Ему слово: “Давно замечал неодобрительное отношение официантов при заказе хлеба; у небыдла считается, что хлеб это простонародная еда, некомильфо. Официанты знают, что ежели ты хлеб заказал, значит хочешь дёшево наесться.

Есть такое блюдо – уха в хлебе. Я уху съедаю, и хлеб тоже съедаю. Это верх нищебродства считается, официант презрительно скривит губу”.

Решил его малость приободрить личным примером:

“Я не понимаю этот повышенный интерес к тому, “а что скажут люди”, те же официанты 🙂 По мне, так пусть они хоть на уши станут – это ж их дела, а не мои. “Принято” у них съедать хлеб, не принято… Я ем всё, что попалось под руку, и уж хлеб – конечно, да.

Есть еще такой страх у людей крестьянского сознания: бывает, что слишком шустрые официанты норовят упереть со стола тарелку, скажем, с остатками салата – который ты-то на самом деле себе зарезервировал, пока расправляешься с порцией второго, имея в виду доесть его по принципу “остатки сладки”; и тут подскакивает шустрый молодой человек и хватает твою тарелку!

И вот несчастный вчерашний пахарь впадает в неловкость на ту же тему – “а что люди скажут?” С одной стороны, его душит жаба (как у любого человека, у которого выдирают ЕГО еду из-под носа – вы попробуйте у собаки косточку из пасти вырвать, узнаете, какова сила природного инстинкта!) А с другой – ну, это всего лишь довольно неаппетитно размазаные по тарелке пожеванные овощи… Наверно, неприлично за них цепляться, вдруг подумают “ты что, из голодной деревни?” Смеяться станут, пальцем показывать… Они ж думали, что ты приличный, городской, объедки не ешь… Да, там на две ложки – но его-то какое дело? Я в таких случаях не стесняюсь издать что-то типа негодующего крика, похожего на извозчичий: “Э-эээ! Ау!!! Стоять!! Это мой!”

Бывает, что официант настолько нагл, что пытается настаивать – так ему жалко выпускать добычу из рук. Он говорит с напускным удивлением “А вы что, разве не доели?!” Никакого смущения перед зарвавшимся халдеем я в этом момент и не думаю испытывать; я отвечаю “Да, блин!! Видите, там же еще есть!!” С явной неохотой он ставит грязную тарелку обратно, а я, довольный, снова отодвигаю ее на край стола, а вовсе не кидаюсь на спасенное, как безумный. Нет; я ее снова отставляю – ДОЕМ ПОТОМ”.

Если навести еще более широкий фокус: вот так выпускник МГУ, в моем лице, утешает выпускника ЛГУ.