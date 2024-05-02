Мужчина рассказал, как в 2018 году его похитили рептилоиды и держали в «больнице» на орбите Земли

Эта история была прислана недавно на сайт американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера. Ее автор подписался инициалами “Джей Джей”.

Стриклер позже связался с ним по указанному в письме телефону, но “Джей Джей” не захотел добавлять к своей истории “более личные детали”. Он лишь сообщил, что после этого инцидента до сих пор находится под наблюдением врача из-за нервного беспокойства.

“Я не знаю, с чего начать, и, честно говоря, я не решался вообще рассказывать об этом. Но я считаю, что отчет о моем опыте должен быть опубликован. Я не хочу никакой известности и прочего. И я не хочу когда-либо говорить об этом снова, потому что это до сих пор меня пугает. Все это правда, насколько я могу вспомнить. Это случилось в первую неделю июня 2018 году недалеко от городка Неаполь, штат Флорида.

Я и мой друг остановились в отеле в одном номере. Я лег спать около 11 часов вечера, когда друг уже спал на соседней кровати. Не было ничего не обычного. Внезапно я проснулся и понял, что нахожусь не в номере, а другом помещении. Это было похоже на больничную палату, потому что я лежал на чем-то вроде больничной койки. Но я никак не мог быть в больнице, это точно. Тут я заметил, что стены имеют темный цвет и как будто сделаны из металла. Я знаю, что в больницах так не делают, поэтому я испугался. Я пытался понять, где я нахожусь и чем больше я замечал, тем больше был испуган и дезориентирован. Когда я посмотрел направо, я увидел двух гуманоидов в белых одеждах, а затем еще двух у подножия своей кровати. Слева от меня сидел человек кресле. Это по виду точно был человек и похоже женщина.

Тут я понял, что не могу пошевелиться, почти как при сонном параличе. Это было похоже на лежание в коме, только я полностью осознавал все происходящее. Я мог все видеть и слышать вокруг себя. Женщина в кресле, сидевшая слева возле моей кровати, стала говорить мне, что я должен сохранять спокойствие и что все скоро закончится. Затем она воткнула иглу мне в левую руку, как будто для внутривенного вливания, но игла выглядела иначе. На игле не было ничего, что удерживало бы ее на месте, что показалось мне необычным. Игла была из непонятного металла, который странно блестел. Тут я начал паниковать. Один из человекоподобных существ, стоявших в изножии кровати, держал в руке лампочку, как будто светодиодную, на длинном проводе. Мне сказали, что при помощи этого прибора они “расшифровывали” кто я такой. Затем лампочку направили на подошву моей левой ступни, боли я не ощутил, но тут же потерял сознание. Я очнулся в том же месте, не зная, сколько прошло времени.

Теперь в палате я был один. Затем кто-то вошел в комнату, но я не понял каким образом, така как двери я не видел. А затем я как то встал и куда-то пошел. Я понял, что вышел из палаты и теперь стою в коридоре. С одной стороны там была плоская стена из темного металла и еще там была дверь. Я открыл ее и увидел палату, похожей на ту, из которой вышел. Я закрыл дверь и пошел дальше по коридору, по пути проходя еще много таких же палат. В конце коридора я оказался в помещении с гигантским окном, которое было где-то 20 футов в высоту (6 метров) и 50 футов в ширину (15 метров). Я подошел к окну и увидел облака и далекую поверхность Земли. Я подумал, что это похоже на то, как будто мы вращаемся вокруг планеты.

Только тогда я понял, что меня похитили и я нахожусь на каком-то орбитальном корабле. И ко мне снова подкатила паника. Потом я огляделся и увидел неподалеку идущих гуманоидов, это точно были не люди. Их кожа была оливкового цвета и казалась влажной, но на самом деле была сухой, как у ящериц. Их лица были похожи на человеческие, но более специфичные и я бы сказал рептильные, а еще я заметил на их щеках нечто, похожее на жабры. Это выглядело так, как будто их щеки были разрезаны. Они были довольно высокими, около 7 футов (2 м) и мускулистыми. Никакой одежды или униформы на них не было, но я не смог бы сказать, какого они были пола. Я подошел к одному из них и спросил “Это все реально?”, но оно не ответило, а схватило меня за руку и уставилось своими золотистыми глазами.

Следующее, что я помню, это как я проснулся на полу своей спальни в Майами. Не в номере отеля во Флориде! У меня было состояние шока, потом затошнило и охватил озноб. Я посмотрел на руку, куда мне втыкали иглу, и увидел там небольшой порез. Потом посмотрел на часы – было 11:10 утра, но я не понимал, какой сейчас день. Я ощущал себя изможденным и не хотел ничего делать, только очень хотел спать. Потом оказалось, что я “потерял” около 36 часов. У меня также обнаружился синяк на ступне левой ноги, куда коснулись лампочкой.

Я связался с другом, с которым снял номер в отеле. Он сказал, что утром меня не было и моя постель была заправлена, а все мои вещи пропали. Он сказал, что звонил мне, но звонок сразу шел на голосовую почту. Я проверил свой телефон, но не нашел на нем входящих сообщений. Я понятия не имею, что тогда произошло, но с тех пор моя жизнь изменилась. Я стал испытывать крайнюю тревожность без видимой причины, а также я ощущаю, что меня снова могут похитить в будущем”.