Инопланетные цивилизации могли быть уничтожены гамма-всплесками

Несмотря на многочисленные поиски инопланетной жизни, ее так и не смогли обнаружить. Теперь один астроном выдвинул теорию, объясняющую ее отсутствие: инопланетные цивилизации могли быть уничтожены гамма-всплесками.

Гамма-всплески – это самые мощные взрывы во Вселенной, испускающие огромное количество энергии. Профессор астрономии Фредерик Уолтер из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке считает, что эти взрывы могли уничтожить инопланетные цивилизации в их родных галактиках.

– Гамма-всплески – это узконаправленные лучи, и если они направлены через плоскость галактики, они могут стерилизовать около 10 процентов планет, – объяснил Уолтер.

Хотя гамма-всплески редки в нашей галактике Млечный Путь, они более распространены в молодых, отдаленных галактиках. Уолтер считает, что гамма-всплеск происходит примерно каждые 100 миллионов лет в любой галактике, что может уничтожить множество цивилизаций.

– Это своего рода болезненная мысль, – сказал Уолтер. – Но это возможное объяснение того, почему мы еще не нашли инопланетную жизнь.

Теория Уолтера основана на десятилетиях исследований, проведенных Комптоновской гамма-обсерваторией НАСА. Спутник был запущен в 1991 году для поиска гамма-всплесков в нашей галактике.

Ученые НАСА ожидали найти больше гамма-всплесков, исходящих от нашего галактического диска. Однако они обнаружили, что эти события гораздо более распространены в молодых, отдаленных галактиках. Теория Уолтера предполагает, что если инопланетные цивилизации существуют, то они могли быть уничтожены мощными гамма-всплесками.

Это лишь одна из возможных теорий, объясняющих отсутствие контакта в внеземными цивилизациями. Тем не менее, это напоминание о том, что Вселенная – опасное место, и что жизнь может быть хрупка.