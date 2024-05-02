 

Мнение «аналитика»: О принципиальном решении по Шамсиддинам и Мухтарбекам… Все довольны?

02.05.2024, 0:02, Разное
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Таджикистан взял неверную ноту, вызвав российского посла для нотаций. Конечно, #Россия, где столетиями вполне мирно уживаются сотни национальностей, наций и народностей, довольно снисходительно относится к особенностям отдельных менталитетов. Но всё же её лучше не злить и не доводить.

А таджикские власти, похоже, ещё не поняли, во что вляпались со своей «нотой».

Ну, вот им и объясняют. Показательно. На примерах.

Для начала стартовали массовые проверки таджиков, возжелавших въехать в Россию через сухопутную границу с Казахстаном. Их российские власти объяснили «повышенными мерами безопасности, которые российская сторона принимает после теракта 22 марта в Crocus City Hall и с учетом сохранения террористической угрозы». Именно так и заявила представитель МИД Мария Захарова, подсластив пилюлю сообщением, что проверяют всех. Однако во въезде отказывали всё же преимущественно таджикским мигрантам, по слухам.

Потом пошли рейды и проверки внутри России. Настолько жёсткие, что уже находящимся в РФ таджикам их же власти мягко посоветовали не появляться лишний раз на улицах российских городов.

Мало? Теперь граждан Таджикистана начали массово депортировать из России. После многодневного содержания в московском аэропорту, 643 человека депортировали из Внуково. МИД Таджикистана повторно порекомендовал своим гражданам не посещать Россию в ближайшее время.

И хотя абсолютные цифры высланных не впечатляют на фоне сотен тысяч ранее прибывших, важно не количество, а прецедент. Глядишь, и научатся «гости», глядя на своих несчастливых собратьев, что законы страны пребывания нужно соблюдать ещё строже, чем первую суру Корана.

Поможет эта серия уроков?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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