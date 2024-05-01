Мнение: Коррупция по-фински, угнетение русских в Финляндии до 1917 и финны против закрытия границ

1. Краткий разбор мифа, согласно которому в Финляндии и других европейских странах якобы низкий уровень коррупции. Блогер Историк-алкоголик пишет (ссылка):



Есть такой рейтинг, составляемый Transparency International, называется «Индекс восприятия коррупции».

Его часто путают, а еще чаще выдают за рейтинг стран по объему/распространению/развитию коррупции. На самом деле, сколь-либо точных или хотя бы общепринятых методик измерения коррупции в национальных масштабах не существует.

Поэтому высчитывают восприятие, мол чувствует население коррупцию, или нет.

Ну, Россия, понятное дело, там где-то в районе Африки.

Но если посмотреть на лидеров, то становится смешнее.

В первой пятерке там, например, всегда есть Сингапур, где 65 лет у власти одна партия, а на ключевых постах только родственники Ли Куан Ю. Какая уж тут коррупция, если все давно в одном кармане?

А Финляндия (см. скрины) стабильно в первой тройке.





И это часто удивляет российских мигрантов. Оказывается, коррупция есть везде. Просто для местных это сложившийся порядок вещей, все привыкли, никого особо не раздражает.

В Финляндии три строительных фирмы делят все подряды на ремонт дорог последние 100 лет и четвертой туда не залезть. <…>

Поэтому, когда Transparency International спрашивает местных жителей, чувствуют ли они коррупцию? Местные жители отвечают, что не чувствуют. И реально не чувствуют – какая коррупция, если так было всегда!

Добавлю, что в России коррупция есть, как и в любой другой стране. Но если задать прямой вопрос — «когда ты последний раз давал взятку» — подавляющее большинство людей начинает вспоминать, и приходит к выводу, что это было много лет назад, причём в обстоятельствах, когда взятку можно было и не давать.

2. Блогер zemfort1983 приводит газетную заметку 1911 года. Согласно ей, это не Российская Империя угнетала свободолюбивых финнов, а Великое княжество Финляндское имело столь большую автономию, что угнетало выходцев из остальной России, ограничивая их права на своей территории (ссылка):





3. Из-за недружественной политики финских властей по отношению к России и перекрытия ими границ бизнес многих финнов страдает: в отели и гостевые дома перестали приезжать русские туристы, в магазины перестали наведываться русские покупатели. Некоторые финны даже пытаются протестовать, в апреле в городах Финляндии прошли митинги недовольных разрывом связей с Россией (ссылка):

В ряде городов Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией, сообщает ТАСС.

Жители Хельсинки прошли по центральной части города к парламенту страны, их сопровождала полиция. Демонстранты держали в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои» и финские флаги. В акции приняли участие порядка 110 человек.

Кроме того, митинги также прошли в Лаппеенранте и Тампере, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Для понимания масштабов, 110 человек в Хельсинки — это как несколько тысяч в Москве. Существенно.

А в околограничной Лаппеенранте, которая до потери Финляндией нейтральности жила за счёт торговли с Россией, протестующие дважды за несколько дней сорвали размещенный у мэрии сине-жёлтый флаг (ссылка).

Протестовать пытаются и русскоязычные финны. Финские власти, однако, на мнение своих граждан обращают мало внимания (ссылка):

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными гражданами страны, проживающими у границы с Россией, заявило «Александровское общество» (Aleksanterinlitto), представляющее таких граждан скандинавской страны и выступающее за открытие КПП на границе с РФ.

Они хотели поговорить с премьером в пятницу, 19 апреля, при посещении им приграничной территории. В этот день к границе прилетела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с Орпо они посмотрели на приграничную территорию с вертолета и обвинили Россию в агрессии на границе.