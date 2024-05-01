Рупор кремлевской пропаганды: Открылась выставка трофейной бронетехники на Поклонной горе

На Поклонной горе открылась самая крутая выставка этого года.

Помимо бронетехники, на Поклонную гору перевезли и экспозицию прочего трофейного оружия – пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, ПТРК,, ПЗРК и т.д. и т.п. Все то, что в августе 2023 года выставлялось в экспозиции в "Парке патриот". Кто тогда не смог попасть посмотреть – пришло ваше время.

Выставка будет идти до 1 июня.

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