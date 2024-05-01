Мнение: Чей Кант, немецкие школьники отказываются от христианства и деградирующая экономика Германии

1. Германия с каждым годом всё больше похожа на «вторую Францию», если вы понимаете, о чём я. Теперь немцы пытаются монополизировать Иммануила Канта (ссылка):



Россия пытается присвоить себе философа Иммануила Канта и его труды, не имея на это ни малейшего основания. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова передает Welt.

Шольц заявил, что Россия предпринимает попытки «любой ценой присвоить Канта и его работы» при том, что ее политика якобы противоречит основным положениям его учений.

В связи с этим канцлер Германии запретил президенту России Владимиру Путину цитировать философа, так как у российского лидера «нет ни малейших оснований ссылаться на Канта».

Напомню, что Иммануил Кант на несколько лет стал подданным России, когда российские войска во время Семилетней войны в середине 18-го века заняли столицу Восточной Пруссии Кёнигсберг, где жил и работал философ. Сохранилось прошение Канта русской императрице Елизавете Петровне, в котором тот просил дать ему должность ординарного профессора в Кёнигсбергском университете.

2. В любом случае, Германия уже не та. Она стремительно теряет свои культурные корни (ссылка):



Немецкие школьники начали в массовом порядке принимать ислам из-за буллинга со стороны своих одноклассников из мигрантских семей. Об этом со ссылкой на одного из сотрудников госбезопасности Германии сообщает газета Bild.

«Все больше и больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе», — поделился собеседник издания. По его словам, в немецких школах учащаются случаи насилия и нарушения дисциплины подростками-мусульманами.

По словам правоохранителя, пожелавшего дать интервью на условиях анонимности, причина этой тенденции кроется в проводимой Берлином миграционной политике, вследствие которой в некоторых классах школьники-христиане оказываются в меньшинстве.

Казалось бы, решение проблемы на уровне родителей очевидно: немедленно забрать ребёнка из школы, где его травят за то, что он христианин. Однако это Германия, там не всё так просто. За прогулы родителей школьника могут сначала оштрафовать, а потом и посадить в тюрьму. К примеру, таким образом эффективно расправляются с немецкими родителями, которые разрешают детям прогуливать уроки радужного срама (ссылка).

3. Немецкая экономика тем временем ожидаемо деградирует (ссылка 1, ссылка 2):

«Экономика Германии стала худшей из-за высоких цен на газ и электричество»

Пять ведущих экономических исследовательских институтов Германии ожидают, что в 2024 году рост экономики страны составит всего 0,1%, поскольку экспорт упадёт, а внутренний спрос не будет расти, пишет The Financial Times. <…>

Экономика Германии сократилась на 0,3% как в четвёртом квартале, так и за весь 2023 год, что сделало её худшей из крупнейших экономик мира в прошлом году. Крупный производственный сектор страны пострадал от роста цен на энергоносители и снижения мирового спроса на машины и оборудование, которые являются традиционно сильной стороной Германии, в то время как потребители сократили расходы из-за роста цен и стоимости кредитов.

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау опубликовал аналитическую статью в испанском издании El País об экономическом положении дел в Германии.

Мюнхау признает то, что давно очевидно – антироссийские санкции и противостояние с РФ на стороне Украины поставили Германию и другие страны Евросоюза на край пропасти. Экономика государств ЕС стремительно катится вниз, промышленный спад набирает обороты, а предприятия и бизнес уходят в другие страны.

Немецкий кризис всегда перерастает в европейский, предупреждает автор материала, поскольку соседи ФРГ в Европе очень сильно интегрированы в логистические цепочки поставок.