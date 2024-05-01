VR-игра Batman: Arkham Shadow выйдет для Quest 3

Студия Camouflaj анонсировала новую VR-игру – Batman: Arkham Shadow, эксклюзивно для шлемов виртуальной реальности Meta Quest 3 (компания Meta запрещена в РФ за экстремизм). Это следует из информации, опубликованной на портале DTF.

Camouflaj, которая уже успела произвести впечатление своим Marvel’s Iron Man VR в сотрудничестве с Oculus Studios, взяла на себя разработку этого проекта, Он также поддерживается Warner Bros. и DC.

Игра обещает уникальный сюжет, расширяющий вселенную Batman: Arkham, но пока нет конкретной информации о деталях, включая актеров озвучивания.

Подробности о Batman: Arkham Shadow будут представлены на мероприятии Summer Game Fest 7 июня. Пока что разработчики показали лишь короткий тизер игры, полноценный трейлер будет выпущен позже.

Отмечается, что это первая игра про Бэтмена во вселенной Arkham с 2015 года. В феврале текущего года также вышла Suicide Squad: Kill the Justice League, где Харли Квинн и другие злодеи объединились для спасения мира от инопланетного захватчика.