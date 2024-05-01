 

Мнение «аналитика»: Об искусстве садиться в лужу… Коллективный Запад сам себя высек?

01.05.2024, 19:35, Разное
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А «закон бумеранга» действительно работает. И вот уж действительно — не рой другому яму

Помните, как пару лет назад «Большая семёрка» с большой помпой ввела «потолок цен» на российскую #нефть. Её лидеры были уверены, что уж тут-то успех неотвратим и неизбежен. Ведь западные страховые институты — практически монополисты на рынке страхования морских грузовых перевозок. Но…

Нет, идея казалась вполне годной: давайте страховщики перестанут выдавать полисы на танкерные перевозки нефти из России, если её цена выше установленного политиками «потолка». И тогда ни один судовладелец не решится выйти в море, а если и выйдет, ни один порт его судно не примет без страховки. Что заставит Россию поступаться ценой. А чтобы эта уступка не казалась болезненной, на первых порах взятая с потолка, а не по рынку цена была установлена на уровне 60 долл. за баррель.

И вот, год спустя достигнут первый несомненный результат. В заявлении Международной группы клубов P&I сообщается, что с момента введения в 2022 году ограничение цен не имело большого успеха, поскольку #Россия перешла на собственный флот, а также стала использовать суда, которые не находятся под надзором Запада. В состав этой группы входят 12 западных страховщиков, которые охватывают 87% мирового океанского тоннажа.

«Ограничение #цены на нефть становится все более неисполнимым по мере того, как все больше судов и сопутствующих услуг переходят в эту параллельную торговлю. По нашим оценкам, около 800 танкеров уже покинули International Group в результате введения предельных цен на нефть», – подчеркивается в заявлении группы. С мягким намёком, что она теряет рынок и прибыль. За примерами далеко ходить не надо: #Индия в этом году выдала разрешение российским страховщикам на выдачу полисов танкерам, заходящим с нефтью в индийские порты. И к чёрту американские #санкции. Ну а дисконт барреля Urals к эталонному сорту Brent снизился с 14 долл. до 6 долл.

И не надоело ли западным лидерам так позориться в «борьбе с Россией», раз за разом стреляя себе в ногу?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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