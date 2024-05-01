 

9to5Google: в фирменном номеронабирателе Google для Android появятся эмодзи

01.05.2024, 18:11, Разное
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Google готовится к выпуску обновления своего фирменного приложения “Телефон Google” для Android, в нем появится функция Audio Emoji. По информации портала 9to5Google, это нововведение позволит пользователям отправлять анимированные эмодзи.

Новая функция позволит использовать аудиовизуальные эффекты для шести эмодзи: аплодисменты, смех, хлопушка, грусть, экскременты и барабан. Это должно сделать телефонные разговоры более интерактивными.

Разработчики Google, вероятно, хотят разнообразить общение пользователей, добавив в приложение телефона аналог “саундпада”, который используется, например, стримерами для включения определенных звуковых эффектов во время трансляций. Отмечается, что в целях предотвращения чрезмерного использования и возможных нарушений коммуникации были введены ограничения по частоте применения функции Audio Emoji.

Несмотря на это, журналисты 9to5Google считают нововведение бесполезным. Пока точная дата внедрения звуковых эффектов в приложение “Телефон Google” не объявлена.


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