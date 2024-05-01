Китайским пенсионерам выдадут бесплатные путёвки на курорты Краснодарского края

Более 40 млн китайских туристов смогут посетить Сочи и другие курортные города Краснодарского края благодаря государственной программе «Счастливая старость – уверенное будущее», которую реализует КПК в рамках исполнения решений последнего съезда.

Путёвки туда будут бесплатно раздавать всем пенсионерам, кто ранее не успел съездить на отдых в Европу или на Мальдивские острова.

Китайское государство полностью компенсирует затраты на отдых, включая путь до аэропорта и обратно, в размере до 15 тыс. долларов на человека. При этом пенсионеры будут получать суточные на развлечения и карманные расходы в размере 450 долларов в сутки, а в случае, если купленные на отдыхе сувениры не поместятся в багаж, государство оплатит их доставку в Китай курьерской службой. 2024 год является пилотным, и поэтому программа пока охватывает лишь 40 миллионов пенсионеров, однако уже в следующем году ей сможет воспользоваться до 800 млн человек.

– Наш отель вводит на летний сезон спецобслуживание, будем селить только гостей из Поднебесной по пенсионному удостоверению, – говорит управляющий одного из отелей в Адлере. – Власти КНР пытаются сделать отдых своих пенсионеров максимально комфортным. Поэтому они ведут переговоры в том числе с владельцами пляжей, чтобы закрыть их для эксклюзивного пользования китайскими туристами. Возможно, летом некоторые города получат статус закрытых для россиян и перейдут на китайский язык в качестве языка официального общения.

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