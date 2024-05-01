ОС ИИ-смартфона Rabbit R1 оказалась приложением для Android

Вместо того чтобы стать следующим шагом в эволюции смартфонов с искусственным интеллектом, Rabbit R1 оказался всего лишь обычным устройством на базе ОС Android. Мишаал Рахман, редактор Android Authority, рассекретил эту информацию.

Разработчики презентовали Rabbit R1 как смартфон будущего, работающий на уникальной операционной системе Rabbit OS с продвинутой моделью LAM, аналогичной усовершенствованному голосовому помощнику. Однако, как выяснил Рахман, Rabbit OS оказалась всего лишь обычным приложением, запущенным на смартфоне Google Pixel 6a.

Android Authority определяет Rabbit R1 как стандартный Android-смартфон с ограниченным набором функций. В ответ на это глава компании Rabbit заявил, что их операционная система – не просто приложение, а их нейросеть функционирует в облаке, а не на устройстве. Он утверждает, что установка приложения Rabbit OS не может полностью повторить опыт использования Rabbit R1.

Характеристики Rabbit R1 включают в себя чип MediaTek, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 2,88-дюймовый дисплей, 8-мегапиксельную камеру с функцией компьютерного зрения и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных.