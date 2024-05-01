Магазины электроники снимают с продажи кабели типа «папа-папа» или «мама-мама» из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Магазины бытовой электроники в России маассово снимают с продажи кабели типа «папа-папа» и «мама-мама» после того как одного из продавцов в Самаре оштрафовали по закону о пропаганде ЛГБТ за такие товары в наличии.

Учитывая полную абсурдность произошедшего, владелец магазина заподозрил, что это были происки конкурентов и обратился в суд, который быстро рассмотрел дело и отменил штраф. В соответствии с законодательством, юридические лица, которых неправомерно оштрафовали, должны выплатить всего 30% от назначенной суммы.

Несмотря на благополучное завершение дела (надзорный орган не стал подавать апелляцию), после инцидента другие продавцы начали массово снимать такие товары с продажи. Юристы говорят, что это единственно правильное решение – ведь даже если убрать «ЛГБТ»-маркировку с сайта и ценников, она зачастую остаётся напечатана на самой кабельной продукции и её упаковке.

– Если бы дело дошло до Верховного суда и было бы вынесено определение на этот счёт, можно было бы спокойно работать и дальше, – говорит руководитель адвокатской конторы «СпиридоновЪ и партнёры» Натан Спиридонов. – Но нет гарантий, что другой суд тоже встанет на сторону продавца. У нас далеко не прецедентное судебное право в чистом понимании этого термина, поэтому лучше перестраховаться до полного прояснения ситуации – в конце концов, у кабелей, насколько я знаю, нет срока годности.

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