 

Скандалы: «Куем величие России» – в СМИ пишут о десятилетии наемников ЧВК «Вагнер»

01.05.2024, 14:53, Разное
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В этом году ЧВК «Вагнер» — самое известное российское добровольческое подразделение — отмечает 10 лет со дня основания.

На фоне памятной даты СМИ вспоминают о том, как создавалась «Группа Вагнера». Штурмовые отряды «Оркестра», созданного Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным, успешно принимали участие в операции в Сирии против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Впоследствии инструкторы «Группы Вагнера» наладили процесс обучения армейских подразделений в ЦАР и в Мали.

Однако мало кто знает о том, пишут журналисты, как и в каких условиях создавалась группа патриотов и добровольцев, которая впоследствии займет свое место в рядах на страже нашей страны. Сам руководитель и основатель «Оркестра» Евгений Пригожин рассказал о том, как создавал небольшую группу добровольцев, только в 2022 году, на фоне участия бойцов ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции. Он сообщил, что в 2014 году пытался создать отряд для защиты русских людей в Донбассе, однако быстро понял, что действовать нужно самому.

В этот момент он знакомится с группой специалистов во главе с Дмитрием Уткиным («Вагнер», «Девятый»), которые смогли наладить работу подразделения. «Вагнер» организовал эффективную группу добровольцев, которая отправилась в Луганск и смогла показать силу русского оружия.

«ЧВК «Вагнер» кует величие России на ее границах и далеко за их пределами», — так отзывался о работе своего подразделения его руководитель.

К сожалению, в августе 2023 годе отцы-основатели «Группы Вагнера» — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — трагически погибли в авиакатастрофе в Тверской области. Однако созданное ими подразделение продолжает жить: ЧВК «Вагнер» работает в странах Африки, а также тренирует личный состав армии Белоруссии.

Олег Викторов


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