9to5Mac: будильники в iPhone могут не работать из-за нового бага и Face ID

Долгое время пользователи iPhone жаловались на несрабатывающие будильники. Apple подтвердила проблему, связанную с Face ID, пишет 9to5Mac.

Проблема, вероятно, связана с функцией “Распознавание внимания” Face ID, которая автоматически снижает громкость звука будильника, если пользователь смотрит на экран.

Участники форума 9to5Mac предположили, что эта функция может вызывать отключение звука будильника, особенно если устройство расположено рядом с пользователем, например, на подушке.

Для решения проблемы рекомендуется отключить функцию “Распознавание внимания” в настройках Face ID.