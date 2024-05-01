Скандалы: «Я — генеральный директор»

Как дело об «обнале» 8 миллиардов рублей привело к выходцу из Грузии и петербургскому миллиардеру Темуру Псутури

Дело об «обнале» 8 миллиардов рублей неожиданно привело к выходцу из Грузии и петербургскому миллиардеру Темуру Псутури. «Фонтанка» проследила путь бизнесмена Псутури от его головокружительного взлета до самого падения.

Талантливый мистер

Темур Псутури родился в 1974 году в грузинском городе Душети, в начале нулевых перебрался в Петербург. Устроившись в компанию «Строй-Инвест», сколотил состояние на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею. В 2010 году он приобрел 99% доли в компании и возглавил ее, еще 1% доли владел его партнер Сергей Шари. Только за три года, с 2011 по 2013-й, «Строй-Инвест» заключил 64 госконтракта более чем на 3 млрд рублей, крупнейшие пришлись на долю комитета по энергетике и инженерному обеспечению (более 714 миллионов рублей), дирекции транспортного строительства (более 717 миллионов) и СПб ГКУ «Управление заказчика» (428 миллионов), однако исполнение множества соглашений было прекращено.

Тем не менее это не помешало Темуру Псутури в 2015 году заявить о строительстве сети гипермаркетов MaxHome в Грузии и инвестировать в проект более 40 миллионов долларов, а в последующие четыре года врываться в рейтинг миллиардеров ДП, поначалу, в 2016-м, с состоянием в 2,8 миллиарда рублей и с 1,5 миллиарда в 2019-м.

Не исключено, что успеху в бизнесе могла сопутствовать продажа доли в компании ГК «Тотал Девелопмент» (уставный капитал 470 миллионов рублей), торговавшей автодеталями. Псутури с партнерами создал ее в 2011 году, бизнесмену принадлежало в ней 61,7% доли. Перед выходом компании на биржу в 2012 году она переименовалась в ПАО «ГК «РОЛЛМАН». С марта 2024 года компания находится в стадии конкурсного производства.

Примечательно, что «Строй-Инвест» регулярно судился. За 10 лет арбитраж рассмотрел 172 дела в общей сложности на 851 миллион рублей, где компания выступала ответчиком, в том числе и по госконтрактам.

Пошел ко дну вслед за банкротным банком

Гром грянул в марте 2020 года, когда самарский ПАО «АктивКапитал Банк» обратился с иском в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области и потребовал признать Псутури банкротом.

Согласно документам суда, бизнесмен задолжал банку 18,2 миллиона рублей по потребительским кредитам. Задолженность в апреле 2019 года подтвердил Куйбышевский районный суд Петербурга и потребовал взыскать ее в пользу «АктивКапитал Банка». Сам должник судебный акт не оспорил, но и исполнять обязательства не стал. Арбитраж признал требования банка обоснованными и ввел в отношении предпринимателя процедуру реструктуризации долга.

Сам «АктивКапитал Банк» в 2018 году был признан банкротом после того, как в его балансе Центробанк нашел дыру размером в 6,43 миллиарда рублей. Заткнуть брешь возвращенная недоимка Псутури вряд ли бы смогла, но его личный банкротный процесс завертелся так, что выплыть из него победителем он уже не смог.

Ваша карта бита

Под стражу Псутури в июне 2023 года заключил Октябрьский районный суд. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году бизнесмен и другие лица по подложному паспорту пытались продать на улице Пионерской место в паркинге и квартиру стоимостью более 16 миллионов рублей, деньги получили, но процедуру отчуждения до ума не довели. Проходящие по тому же делу Мурман Чиковани и Регина Матулевич, чья фотография оказалась в поддельных документах, к тому времени уже коротали свои дни в условиях строгого и общего режима — в октябре 2020 года Петроградский районный суд приговорил их к 8 и 5 годам соответственно.

Происходящее и мелочные обвинения Псутури немало раздосадовали. В порыве недовольства, заявляя свою непричастность и недоказанность доводов следствия, он повис на клетке со словами: «Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют».

По прошествии месяца Псутури попытался выбраться из следственного изолятора под залог в 10 миллионов рублей. В качестве аргумента «за» бизнесмен заявил, что ему совсем не хочется отмечать в СИЗО свое 49-летие, но козыри не сработали. Против сыграло следствие, которое проверяло бизнесмена на причастность к другим преступлениям, готовило очные ставки, экспертизы и арест изъятого имущества, в числе которого ювелирные изделия и наручные часы мировых брендов.

Следствие вышло на артель

К апрелю этого года, расследуя дело о мошенничестве, СК Петербурга вышел на преступное сообщество, которое на протяжении двух лет занималось обналичиванием денег и руководил которым, по их мнению, Псутури. Следователи провели около 40 обысков в Петербурге, Москве и Костроме и пришли к выводу, что за сравнительно недолгий срок через обнальную контору «РСФ Глория» со счетами, открытыми в Сбере и Альфа-банке, сообщество прогнало порядка 8 миллиардов рублей и заработало более 500 миллионов.

Дела возбудили по статье 187 УК РФ о «неправомерном обороте средств платежей» и «незаконной банковской деятельности» в составе преступного сообщества.

Сама же «Глория» юридически никакого отношения к Псутури не имела. Зарегистрированная в Петербурге в 1996 году, она занималась производством прочих отделочных и завершающих работ. Как следует из данных СПАРКа, с 2017 по 2021 годы обороты показывала в диапазоне от 140 до 290 миллионов рублей, с максимальной прибылью в 3,7 миллиона в последнем. Выезжала и на госконтрактах, заключив их с 2017 года аж 6, однако до ума довела только один на 270 тысяч рублей, где бралась вести авторский надзор за реставрацией большой главки объекта культурного наследия регионального значения «Собор Святых апостолов Петра и Павла». Остальные пять были прекращены. В 2023 году компания обанкротилась.

Папины цветочки

В преступном сообществе, по версии следствия, участвовали 10 человек. Нашлось в нем и место для 27-летней дочери Псутури. В Петербурге она возглавляла несколько строительных фирм и помогала отцу в роли операционистки. Еще одним руководителем преступного сообщества следователи увидели 44-летнего жителя Всеволожска, который занимал должность гендиректора фирмы бизнесмена в Петербурге и отвечал за разработку обнальных схем и распределение финансовых потоков. Оба фигуранта находятся за пределами России.

Еще семеро предполагаемых участников задержаны. Как считает следствие, в их числе — 42-летний бывший сотрудник столичного Управления федерального казначейства, который юридически сопровождал деятельность конторы.

Наталья Вязовкина

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”