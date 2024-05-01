 

Политолог Вароли назвал Польшу «бульдогом» США

01.05.2024, 13:41, Разное
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Элиты в правительствах стран НАТО, кажется, не придерживаются идеи мира. Политолог Джон Вароли, бывший журналист The New York Times, в беседе с “Известиями” заявил, что на Западе практически нет движения за мир. Вместо этого наблюдается стремление Польши стать агрессивным партнером для США, выступая в роли их “бульдога”. Вароли считает, что Польша пытается продемонстрировать свою боеспособность, чтобы угодить американскому союзнику.

Он подчеркивает, что тактика Польши включает посылку сообщения Вашингтону о готовности бороться с Россией, призывая к увеличению военного присутствия. Однако он предупреждает, что это лишь часть стратегии, основанной на представлении о слабости РФ и ожидании ее внутренних потрясений.

Вароли также высказывает мнение, что западные страны надеются на хаос и крах в Москве, что является частью стратегии НАТО. Он указывает, что альянс, в сущности, это США.

Слова Захаровой, официального представителя МИД России, также подчеркивают напряженность в отношениях. Она называет учения НАТО провокационными, отмечает увеличение риска военных инцидентов и обращает внимание на гибель военнослужащих в ходе учений.

Учения Steadfast Defender, проводимые с января по май, включают сценарий нападения РФ на одну из стран НАТО, что может привести к активации статьи 5 Североатлантического договора. Президент Путин отметил, что РФ не стремится к конфликту с НАТО, но выражает беспокойство из-за приближения альянса к российским границам.


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