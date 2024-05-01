Достроить второй дом и купить катер: кубанские инспекторы ГИБДД поделились ожиданиями от майских праздников

Телеканал «Кубань ТВ» опросил инспекторов ГИБДД региона и выяснил, чего они ожидают от майских праздников в этом году. Как и ранее, большинство сотрудников намерены улучшить бытовые условия для себя и своих семей.

– Для любого краснодарского инспектора майские праздники – это второй Новый год, – рассказывает автор репортажа, журналистка Анастасия Кабатова. – Ожидания варьируются в зависимости от звания, стажа, отношений с коллегами, но все знают, что никто не уйдёт обиженным – как говорят сейчас на постах, рыбы хватит на всех.

Инспектор Юрий Бородько, дежурящий на одном из самых загруженных постов на трассе М-4, мечтает скромно – он хочет наконец достроить второй дом и начать сдавать его в аренду. Землю у моря он купил ещё в 2021 году, но с тех пор доходы ощутимо упали и дом до сих пор стоит без четвёртого этажа и мебели.

– Жена скоро мозги совсем выест, – добродушно шутит он. – Говорит, о пенсии надо думать, не всю жизнь палкой махать будешь. Но в этом году, если Бог даст, достроимся наконец.

Его помощник Евгений Желтоух так стратегически пока не мыслит и мечтает о вещах более приземлённых – после майских он хочет купить каютный катер для отдыха и рыбалки.

– Не яхта, конечно, но и я не генерал пока, – иронизирует инспектор. – Деньги на катер коплю давно, полгода уже точно, нужно сделать рывок.

В свою очередь сотрудник ГИБДД, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что мечтает отправить дочь учиться в Европу. Ради такой цели, по его словам, придётся плотно поработать не один год, но это с лихвой окупится.

– Гражданство я ей давно справил, румынка она у меня теперь. Но в европейские университеты просто так не берут, там ректору не позвонишь… Надо платить, причём немало. Я считаю, это того стоит. Инвестировать в детей – это даже благородно как-то, – сказал он.

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