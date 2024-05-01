Рупор кремлевской пропаганды: Конкуренция за гранты Госдепа

Русофоб Альфред Кох о шайке Навального.

У вас Навальный отсидел 2 года и запросился на обмен. «Герой, святой». А Ходорковский червонец отсидел, сталинской срок, и вы теперь на него накинулись. Да вы мизинца его не стоите. Как вы можете судить человека, который червонец отсидел. Ему только за это надо медаль дать. Что он живой остался и вернулся вменяемый, что-то делает, борется. Не нужны ему ваши гранты, он богатый парень. Не будет он вам конкурентом за деньги Госдепа. Жрите их в три горла, заберите хоть все ваши гранты. Подавитесь ими. Постройте себе еще один пентхаус в Вильнюсе. Вы думаете, мы не знаем, где вы живете? Все мы знаем. И видим, в каком офисе вы сидите, на каких автомобилях ездите. И как одеваетесь на церемонию «Оскара» по поводу того, как вашего мужа и вашего соратника убивали.

Драка за гранты Госдепа в самом разгаре. Выживут подлейшие.

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