 

Рупор кремлевской пропаганды: Конкуренция за гранты Госдепа

01.05.2024, 13:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Русофоб Альфред Кох о шайке Навального.

У вас Навальный отсидел 2 года и запросился на обмен. «Герой, святой». А Ходорковский червонец отсидел, сталинской срок, и вы теперь на него накинулись. Да вы мизинца его не стоите. Как вы можете судить человека, который червонец отсидел. Ему только за это надо медаль дать. Что он живой остался и вернулся вменяемый, что-то делает, борется. Не нужны ему ваши гранты, он богатый парень. Не будет он вам конкурентом за деньги Госдепа. Жрите их в три горла, заберите хоть все ваши гранты. Подавитесь ими. Постройте себе еще один пентхаус в Вильнюсе. Вы думаете, мы не знаем, где вы живете? Все мы знаем. И видим, в каком офисе вы сидите, на каких автомобилях ездите. И как одеваетесь на церемонию «Оскара» по поводу того, как вашего мужа и вашего соратника убивали.

Драка за гранты Госдепа в самом разгаре. Выживут подлейшие.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Мнение: Коррупция по-фински, угнетение русских в Финляндии до 1917 и финны против закрытия границ

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Открылась выставка трофейной бронетехники на Поклонной горе

01.05 / Мнение: Чей Кант, немецкие школьники отказываются от христианства и деградирующая экономика Германии

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Авианосец “Фуцзянь” ушел на ходовые испытания

01.05 / VR-игра Batman: Arkham Shadow выйдет для Quest 3

01.05 / Мнение «аналитика»: Об искусстве садиться в лужу… Коллективный Запад сам себя высек?

01.05 / На Госуслугах станет доступна запись на интервью у Такера Карлсона

01.05 / Медведев поздравил россиян советской карикатурой с Зеленским в образе Гитлера

01.05 / Блогер Quiet Nerd создал портативную PlayStation 5 с зарядкой на 10-15 часов

01.05 / 9to5Google: в фирменном номеронабирателе Google для Android появятся эмодзи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика