Москвичи стали отдавать предпочтение российским брендам одежды

Продажи одежды и аксессуаров российских брендов в Москве и Московской области за первый квартал 2024 года выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые бренды показали рост в два-три раза, такие как Lorani, Icontemporary, LuLight, Akhmadullina Dreams, Mollis, Scandalis, Ritmika. Востребованностью у москвичей пользовались женские футболки, топы, верхняя одежда, платья, сарафаны, блузы, рубашки, брюки, джинсы и юбки.

Генеральный директор универмагов российских дизайнеров “ИМЕНА” Николай Лаврентьев отметил, что основной тенденцией 2024 года стало качественное развитие локальных брендов. Они уделяют больше внимания выпуску коллекций, специализируясь на определенных категориях и стилистике, либо расширяя ассортимент. Каждый бренд стремится занять свою нишу для дальнейшего роста и попадания в топ продаж.