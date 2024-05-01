 

«Поговорили о правильном патриотизме» – Такер Карлсон анонсировал интервью с Николаем Расторгуевым

01.05.2024, 11:33, Разное
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Американский журналист Такер Карлсон сообщил о продолжении серии интервью с известными персонами российского происхождения.

После интервью с бизнесменом Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным новым собеседником ведущего стал народный артист России, музыкант Николай Расторгуев.

– Побеседовать с Расторгуевым мне посоветовал пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков, это любимый артист его семьи. Насколько я понял, Николай – известный в России кантри-исполнитель, то есть исконно русской музыки, восходящей к корням и позволяющей глубже понять русскую душу и традиционные ценности, – замтетил Карлсон.

По словам журналиста, в ходе беседы Расторгуев исполнил несколько песен и пояснил их смысл, среди них «Конь», «Комбат» и «Не валяй дурака, Америка!».

– Если резюмировать, то мы поговорили о правильном патриотизме, а ещё меня пригласили на Грушинский фестиваль, это аналог русского Вудстока, – заключил Карлсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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