 

Монитор Redmi G27Q 2025 с частотой 180 Гц оценили в 12 000 рублей

01.05.2024, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Xiaomi представила новый 27-дюймовый монитор Redmi G27Q 2025, который быстро привлек внимание многих СМИ благодаря своей демократической цене.

Redmi G27Q 2025 оснащен матрицей типа Fast IPS, обеспечивающей изображение разрешением до 2560 на 1440 пикселей. Он обладает 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 100% охватом sRGB, что гарантирует точную передачу цветов. Благодаря профессиональной 8-битной глубине цвета и дельте E менее 2, цветопередача на мониторе очень точная. Яркость достигает 300 нит, а наличие сертификата TÜV Rheinland подтверждает сниженную нагрузку на глаза пользователей.

Для геймеров особенно важны высокая частота обновления до 180 Гц и быстрое время отклика GTG в 1 мс. Технология AdaptiveSync обеспечивает синхронизацию видеокарты и монитора, что исключает разрывы и зависания экрана во время игры.

Монитор имеет стильный дизайн с узкими рамками. Простая регулируемая подставка позволяет пользователю наклонять монитор под желаемым углом, а совместимость с настенным креплением VESA обеспечивает дополнительную гибкость при формировании рабочего пространства. Варианты подключения включают два порта DP 1.4 и два порта HDMI 2.0.

Redmi G27Q 2025 уже доступен к продаже в Китае по цене 900 юаней, что примерно равно 12 тысячам рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Мнение «аналитика»: О принципиальном решении по Шамсиддинам и Мухтарбекам… Все довольны?

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет ЧВК “Вагнер”

01.05 / Мнение: Коррупция по-фински, угнетение русских в Финляндии до 1917 и финны против закрытия границ

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Открылась выставка трофейной бронетехники на Поклонной горе

01.05 / Мнение: Чей Кант, немецкие школьники отказываются от христианства и деградирующая экономика Германии

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Авианосец “Фуцзянь” ушел на ходовые испытания

01.05 / VR-игра Batman: Arkham Shadow выйдет для Quest 3

01.05 / Мнение «аналитика»: Об искусстве садиться в лужу… Коллективный Запад сам себя высек?

01.05 / На Госуслугах станет доступна запись на интервью у Такера Карлсона

01.05 / Медведев поздравил россиян советской карикатурой с Зеленским в образе Гитлера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика