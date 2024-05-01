Монитор Redmi G27Q 2025 с частотой 180 Гц оценили в 12 000 рублей

Xiaomi представила новый 27-дюймовый монитор Redmi G27Q 2025, который быстро привлек внимание многих СМИ благодаря своей демократической цене.

Redmi G27Q 2025 оснащен матрицей типа Fast IPS, обеспечивающей изображение разрешением до 2560 на 1440 пикселей. Он обладает 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 100% охватом sRGB, что гарантирует точную передачу цветов. Благодаря профессиональной 8-битной глубине цвета и дельте E менее 2, цветопередача на мониторе очень точная. Яркость достигает 300 нит, а наличие сертификата TÜV Rheinland подтверждает сниженную нагрузку на глаза пользователей.

Для геймеров особенно важны высокая частота обновления до 180 Гц и быстрое время отклика GTG в 1 мс. Технология AdaptiveSync обеспечивает синхронизацию видеокарты и монитора, что исключает разрывы и зависания экрана во время игры.

Монитор имеет стильный дизайн с узкими рамками. Простая регулируемая подставка позволяет пользователю наклонять монитор под желаемым углом, а совместимость с настенным креплением VESA обеспечивает дополнительную гибкость при формировании рабочего пространства. Варианты подключения включают два порта DP 1.4 и два порта HDMI 2.0.

Redmi G27Q 2025 уже доступен к продаже в Китае по цене 900 юаней, что примерно равно 12 тысячам рублей.