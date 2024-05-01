Черные вертолеты забрали сбитый НЛО недалеко от Аляски

Эксперт по НЛО Росс Култхарт в своей последней статье утверждает, что появившаяся новая информация опровергает заявление президента США Джо Байдена о происшествии с «UAP» (Неопознанный аэрокосмический объект), сбитым истребителями ВВС США в феврале прошлого года.

По словам Култхарта, его источник в Пентагоне подтвердил, что сбитый объект на самом деле был серебристым цилиндрическим НЛО, а не гражданским воздушным шаром, как утверждал президент Байден. Информатор сообщил, что президент лично приказал сбить объект, и в операции участвовали многочисленные силы, включая HC-130, F-16 и черные вертолеты OGA (другие правительственные учреждения).

Инцидент произошел примерно в 13 километрах от замерзшего побережья Аляски, и пилоты, отправленные осмотреть объект, давали противоречивые показания об увиденном. Онлайн видеозаписи, сделанные охотниками за НЛО, демонстрировали черные вертолеты, зависшие над побережьем.

Официальные лица США заявили, что объект представлял «разумную угрозу воздушному движению» и был сбит по приказу президента. Представитель Пентагона сообщил, что спасательные команды собрали обломки объекта на поверхности льда. Однако поиски были прекращены, и официальные представители отказались давать подробное описание объекта, заявив лишь, что «это не был самолет как таковой».

Эти заявления вызвали возмущение у американцев. Многие задаются вопросом, почему президент Байден скрывал правду об операции и почему информация о сбитом НЛО была секретной.

Специалисты по НЛО исследуют этот случай с большим интересом. Они надеются, что новые детали операции помогут им понять природу и происхождение этих загадочных объектов, которые продолжают появляться в небе.

Однако, пока остаются многочисленные вопросы без ответа. Чем на самом деле был этот объект? Какие были его цели и происхождение? И самое главное, почему правительство США предпочло скрывать правду об этом инциденте?