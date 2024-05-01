Мнение: Предчувствие нехорошего

Димитрий Ольшанский вспомнил своего почти однофамильца Зеленского, избранного как раз 5 лет назад, и отметил юбилей, как он любит, чрезвычайно пафосной речью:

«Этого человека у нас принято карикатуризировать. Из него делают дурацкого уродца… комик, который стал всеобщим кумиром, который сыграл президента и стал президентом, который посадил своего некогда всесильного благодетеля, который обещал мир, мир и еще раз мир, который чуть позже вместо этого отказался от любых компромиссов… Который вообразил себя новым Бонапартом и Черчиллем, который выкручивает руки западному миру…

Нет уж, извините, это не смешно.

Возможно, это самая головокружительная и самая чудовищная карьера новейшей истории.

Кстати, в Кремле, если вспомнить обстоятельства пятилетней давности, что-то нехорошее почувствовали сразу…» и т.д.

А вот насчет последнего пассажа я тоже вспомнил – про «что-то нехорошее». Это точно. Я и сам тогда же писал с удивлением об этом у себя в ЖЖ. Ольшанский имеет в виду совершенно неожиданный фортель Путина – когда он внезапно отказался поздравить своего коллегу с избранием. Без каких-либо объяснений. Заметим, он отказался сделать элементарный дипломатический жест вежливости в отношении нового, только что избранного президента соседней страны, заведомо никак не виновного во всех прошлых проблемах российско-украинских отношений. К которому все перечисленные инвективы Ольшанского про «Бонапарта и Черчилля» еще точно не относились просто хотя бы потому, что Зеленский еще ничего такого не совершал.

Отказался поздравить с избранием вполне законного президента, который действительно говорил только «про мир, мир и мир».

Другими словами, Москва начала первый срок Зеленского с того, что смачно плюнула ему в рожу. Когда еще даже не было понятно, что Зеленский после инагурации вдруг сразу и навсегда забыл русский язык. Возможно, Ольшанский для себя это объясняет тем, что у Путина в тот момент прорезались экстрасенсорные способности. «Увидал будущее».

Хотя начинать знакомство с плевка в лицо – это, видимо, такой теперь способ искать себе сегодня друзей. Страшно удивляясь потом – «А чего это он волком смотрит?» Кремлевская дипломатия, ептыть.