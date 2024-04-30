Как одеться, чтобы заставить талию выглядеть стройнее: модные наряды лета и стильные “фишки”

Далеко не каждая женщина является счастливой обладательницей фигуры “песочные часы”. Многие типы телосложения не отличаются выраженной талией. Но вы всегда можете сделать свой силуэт более стройным и женственным с помощью подходящей одежды и аксессуаров. Для этого нужно использовать некоторые стильные “фишки”. Мы расскажем о модных трендах лета, которые сделают вашу талию визуально стройнее.

Костюм в стиле сафари с поясом

На фото выше вы видите костюм в стиле сафари с пышной юбкой и свободной рубашкой. Без пояса он выглядел бы слишком размытым и бесформенным.

Пояс помогает выделить талию и сделать ее стройнее. В сочетании с расклешенной юбкой он позволяет создать силуэт “песочные часы”.

Платья с рюшами на животе и бедрах

Платья с рюшами на талии и бедрах создают привлекательный силуэт со стройной талией. Такой фасон выглядят очень женственно утонченно. Кроме этого, такая одежда хорошо маскирует живот.

Подобная модель платья подойдет женщинам с фигурой “яблоко”, которая отличается слабо выраженной талией и выпуклым животом. Отдавайте предпочтение вещам приглушенных оттенков, чтобы выглядеть стройнее.

Платье-рубашка с поясом

Платье-рубашка – модная и удобная одежда для лета, которая позволяет телу дышать. Обязательно сочетайте ее с поясом. Это поможет вам подчеркнуть талию и создать стройный силуэт.

Что касается ширины пояса, то ее следует подбирать в зависимости от ваших форм и габаритов тела.

Завышенная талия

Брюки и юбки с высокой посадкой станут модным трендом лета. Они позволяют подчеркнуть талию и визуально удлинить силуэт. Чтобы усилить этот эффект, дополните вещи с высокой посадкой привлекательным поясом.

Рубашка, заправленная внутрь

Если вы носите рубашку поверх брюк, то ваша фигура выглядит более объемной, а талия практически не видна. Всегда заправляйте эту одежду внутрь, чтобы подчеркнуть изгибы тела.

Это относится не только к рубашкам, но также к футболкам, блузкам и джемперам. Для дополнительного эффекта вы можете надеть пояс.

Подчеркните плечи и бедра

Чтобы ваша талия выглядела стройнее, добавьте объема в области плеч и бедер. Для этого используйте вещи с высокой посадкой. Скомбинируйте их с блузками и джемперами с выпуклыми подплечниками. Это сбалансирует ваш силуэт.

Этот прием не стоит использовать, если ваша фигура отличается не только полной талией, но и широкими плечами.

Широкая юбка и облегающий верх

Чтобы добавить объема внизу и сделать талию стройнее, выбирайте юбки расклешенного фасона или А-силуэта. Дополните их облегающим верхом, чтобы подчеркнуть изгибы тела.

Приталенный пиджак

Отдавайте предпочтение приталенным пиджакам. Эта вещь поможет вам подчеркнуть талию в прохладные дни. Также выбирайте приталенные тренчи и дополняйте их поясом.

Наполовину заправленная рубашка

Это интересный прием, помогающий подчеркнуть талию. Попробуйте заправить в пояс брюк только половину рубашки. Такой трюк идеально подходит для вещей оверсайз.

Свитер с поясом

Если вы носите удлиненный свитер или джемпер, то не забудьте дополнить его поясом. Этой простой детали достаточно, чтобы выгодно подчеркнуть ваш силуэт и сделать талию стройнее.