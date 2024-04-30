Рупор кремлевской пропаганды: Поджигатели вертолета

Поймали малолетних дебилов, которые подожгли в подмосковье пожарный вертолет К-31 за обещанные по интернету деньги.

Теперь есть шансы сесть на 20 лет. На 35 уже скорее всего не успеют, срок увеличат за такие эпизоды, но чуть позже.

При товарище Сталине их бы понятное дело расстреляли за теракт, а потом бы по их поводу кто-нибудь ныл про "кровавый режим".

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