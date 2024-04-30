Мнение: Кто кому должен за сломанную вещь, «принтер с мячом для гольфа» и блокировка приставок для ТВ

1. Капитан посадил своё судно — землесосный снаряд — на мель. В общем, не по своей вине: погода ухудшилась, команда долго боролась со стихией, но в итоге обледеневший рефулер не дал развернуть судно. Якорь не удержал землесос, его снесло в перекат и прижало на мель течением. Снять с мели судно не удалось, а когда пошёл лёд, земснаряд получил пробоину и погрузился в воду левым бортом.



Владеющая судном госкомпания затребовала с капитана 4 млн рублей, и суд её требование удовлетворил. Капитан, однако, подал апелляцию, и Верховный Суд решение отменил, рассудив, что капитан — не материально ответственное лицо, так что требовать с него деньги за флотскую неудачу было бы неправильно (ссылка).



В статье в Школе Капитализма я разбираю похожую конфликтную ситуацию, но в более популярном варианте — что делать, если кто-то недоглядел за вашим перфоратором, из-за чего инструмент был сломан или украден. Цитирую из статьи (ссылка):

…Если вы попросили другого строителя присмотреть за вашим перфоратором, пока вы съездите в магазин за досками, а перфоратор украли, то всё зависит от того, как именно коллега за ним следил. Если он выходил с объекта на обед, беспечно оставляя дверь нараспашку, он виноват, и должен компенсировать вам убытки. Если выходил на обед, заперев дверь на ключ, а ваш перфоратор накрывал спецовкой, но его всё равно украли — коллега не виноват, он принял разумные меры предосторожности.



Если ваш товарищ попросил перфоратор, чтобы повесить карниз, то вообще неважно, как именно он этот перфоратор сломал или потерял. Даже если перфоратор разбил вдребезги упавший с неба метеорит, одолживший всё равно обязан компенсировать полную стоимость.



Со «сторожем за плату» тоже вполне логично. Если вы дали охраннику на проходной 100 рублей, чтобы он присмотрел за вашими инструментами, а перфоратор потом не включился, то это уж всяко не вина охранника. Если же перфоратор украли — другое дело, охранник взял плату за то, чтобы защитить перфоратор от воров.



Что касается аренды, то мне ближе позиция рабби Меира. Если взял перфоратор в аренду, и он сломался — что же, бывает, инструменты не вечные, платить не надо. А если украли, то, пожалуйста, компенсируй прокатной фирме убытки: надо было лучше за вверенным имуществом следить.…

2. На видео ниже — принтер фирмы Ай-Би-Эм 1965 года (IBM 2741). Устройство окрестили «принтер с мячом для гольфа», так как 88 символов, которые оно могло печатать, были выгравированы на маленькой металлической сфере, которая крутилась с бешеной скоростью, прикладываясь к красящей ленте то одним, то другим сегментом. Эту сферу называли «разъярёным мячом для гольфа» (ссылка). Если заказчику был нужен нестандартный набор символов — русские буквы, например, — он мог заказать сферу с нужным набором символов и легко заменить её. Технология стала настоящим прорывом, оставаясь актуальной ещё как минимум 10 лет.



3. Американский производитель приставок для телевизоров взял и заблокировал их. Чтобы продолжать пользоваться, клиенты должны были согласиться на дополнение к договору, которое фактически запрещало им… судиться с производителем. Пока не согласишься, твой телевизор работает в режиме ковра (ссылка).



Полагаю, в итоге все эти лицензионные соглашения прямо запретят, как заведомо нечестные по отношению к пользователю. Задавать нелепые вопросы — «принимаете ли вы кукисы», «согласны ли вы подписаться на новости», — тоже будет запрещено.



Впрочем, технологии развиваются так быстро, что к этому времени наверняка появится какая-нибудь новая напасть, которая будет нас раздражать…