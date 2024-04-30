Ноутбук MSI Titan 18 Pro за 460 тысяч рублей получил 192 ГБ ОЗУ и RTX 4090

Флагманский ноутбук MSI Titan 18 Pro теперь доступен в Китае с увеличенной оперативной памятью – целых 192 ГБ. Об этом пишет портал ITHome.

Этот монстр оборудован четырьмя слотами ОЗУ, суммарным объемом 192 ГБ, а также SSD-накопителем на 4 ТБ. Он оснащен 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с 32 потоками и мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4090, потребляющими до 250 Вт энергии.

Экран устройства – 18-дюймовая Mini-LED панель с разрешением 3840×2400 пикселей, обновляющаяся со скоростью 120 Гц и охватывающая 100% цветового пространства DCI-P3. Яркость экрана достигает 1000 нит.

Среди других особенностей – аккумулятор емкостью 99,9 Вт*ч, 6 динамиков, поддержка Wi-Fi 7 и различные порты для подключения внешних устройств, включая два USB-C с Thunderbolt 4, два USB-A 3.2 Gen 2 и HDMI 2.1.

В Китае этот ноутбук продается за 39,6 тыс. юаней.