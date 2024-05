Майкрософт анонсировала Xbox Games Showcase 2024 на 9 июня

Майкрософт установил дату летнего видеоигрового мероприятия Xbox Games Showcase 2024 на 9 июня, об этом объявлено на официальном сайте компании.

Ожидается, что на этом мероприятии будут представлены новые игры от Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard. Хотя конкретные проекты не уточняются.

Сразу после Xbox Games Showcase 2024 состоится Direct, посвященный загадочному проекту, который, как пишет The Verge, будет следующей частью Call of Duty — Black Ops Gulf War, разворачивающейся в период Персидского залива.

Мероприятие также будет демонстрировать тайтлы от Blizzard, Bethesda и других сторонних партнеров, включая новую часть Gears of War и анонс даты выхода дополнения Shattered Space для Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed и Indiana Jones and the Great Circle.

Презентация начнется в 20:00 по московскому времени и будет доступна с субтитрами на более чем 30 языках.