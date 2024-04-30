 

Майкрософт анонсировала Xbox Games Showcase 2024 на 9 июня

30.04.2024, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Майкрософт установил дату летнего видеоигрового мероприятия Xbox Games Showcase 2024 на 9 июня, об этом объявлено на официальном сайте компании.

Ожидается, что на этом мероприятии будут представлены новые игры от Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard. Хотя конкретные проекты не уточняются.

Сразу после Xbox Games Showcase 2024 состоится Direct, посвященный загадочному проекту, который, как пишет The Verge, будет следующей частью Call of Duty — Black Ops Gulf War, разворачивающейся в период Персидского залива.

Мероприятие также будет демонстрировать тайтлы от Blizzard, Bethesda и других сторонних партнеров, включая новую часть Gears of War и анонс даты выхода дополнения Shattered Space для Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed и Indiana Jones and the Great Circle.

Презентация начнется в 20:00 по московскому времени и будет доступна с субтитрами на более чем 30 языках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Я родился и живу в Вильнюсе…

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Генерал Суровикин на югах

01.05 / В повседневных образах с джинсами или воздушными платьями: с чем носить модные сабо

30.04 / Мнение: Плата за Империю (из Девола)

30.04 / Как одеться, чтобы заставить талию выглядеть стройнее: модные наряды лета и стильные “фишки”

30.04 / Мнение «аналитика»: О так и не взлетевшей теме… Неудобно как-то вышло?

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Поджигатели вертолета

30.04 / Мнение: Кто кому должен за сломанную вещь, «принтер с мячом для гольфа» и блокировка приставок для ТВ

30.04 / Мнение: Разворот идиотов на Юг

30.04 / Шикарно и не жарко: самые модные короткие стрижки с челкой на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика