 

Вдохновленный iPhone смартфон Meizu 21 Note появился на фотографиях

30.04.2024, 18:45, Разное
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Фотографии нового смартфона бренда Meizu под названием 21 Note появились в сети, несмотря на заявление компании о выходе из бизнеса смартфонов. Устройство представлено в двух различных цветах с волнистым эффектом на задней панели. На изображениях также видно, что Meizu использовала блок камер с расположением объективов, аналогичным флагманским моделям iPhone.

Это первый выпуск Meizu серии Note с момента выхода модели Meizu Note 9 в марте 2019 года. Она была популярна из-за больших экранов и относительно низкой стоимости устройств.

Ранее в 2024 году генеральный директор Meizu Шэнь Цзию объявил о намерении компании отказаться от выпуска новых смартфонов в пользу разработки терминальных устройств с искусственным интеллектом, адаптированных для работы с мобильной операционной системой, совместимой с бортовыми компьютерами автомобилей Polestar, Volvo и Lotus, которые принадлежат автоконцерну Geely, владельцу Meizu.


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