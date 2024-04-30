 

Россиянам запретят получать страховку с целью мошенничества

30.04.2024, 17:33, Разное
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Комитет Государственной думы по финансовой безопасности, в адрес которого недавно звучали обвинения в бездействии, представил законопроект, над которым вёл напряжённую работу в течение года.

Таким образом парламентарии убедительно отвергли все претензии и подтвердили, что не зря получают зарплату.

Согласно тексту документа, россияне больше не смогут оформлять страховые полисы с целью мошенничества. Страховым компаниям предстоит включить в анкеты соответствующий вопрос и отвечать отказом тем клиентам, которые признаются, что намерены нарушать закон.

– В законопроекте предусмотрено абсолютно всё – даже такие случаи, когда клиент заявляет, будто не намерен мошенничать, а потом всё равно мошенничает. В этом случае с ним можно будет расторгнуть договор в связи с предоставлением ложной информации в анкете, – пояснил глава комитета.

Когда состоится голосование по столь необходимой инициативе, пока неизвестно. СМИ также не смогли получить на этот счёт цензурные комментарии от представителей страхового рынка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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