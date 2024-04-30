Mash: стримершу Busya18plus проверят на предмет дискредитации ВС РФ
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Краснодарская полиция запланировала проверить Ольгу Касьяненко, известную в сети как Busya18plus, на предмет разжигания межнациональной ненависти и дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Эту информацию распространил Telegram-канал Mash.
27-летняя Ольга Касьяненко родилась и выросла в Макеевке, городе, который находится на территории Донецкой народной республики. По данным Mash, несколько лет назад она переехала на ПМЖ в Краснодар. Ее популярность на стриминговой платформе Twitch обусловлена провокационными темами и неоднозначными высказываниями в адрес россиян, СВО и военнослужащих, которые она часто затрагивает в своих разговорных шоу.
Mash комментирует, что Busya18plus считает украинцев сверхнацией, в то время как русских — нет, и также показывает глубокие знания в истории и националистическом украинском фольклоре во время своих трансляций.
На Twitch-канал Busya18plus подписаны более 120 тысяч человек. Описание профиля стримерши на Twitch обещает зрителям новые и яркие шоу с участием талантливых артистов, уникальные трюки, разнообразные батлы и искрометный юмор.
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