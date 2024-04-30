Валерий Соловей: «У Кремля есть план в 2025 году провозгласить Орбана императором Австро-Венгрии, а Эрдогана – султаном Османской империи»
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Профессор Валерий Соловей* опубликовал на своём YouTube-канале двухчасовой документальный фильм «Карта мира в 2025 году».
Основываясь на открытых данных и анонимных сообщениях «высокопоставленных чинов», доктор исторических наук пришёл к однозначному выводу – уже через год большинство государств Центральной, Восточной и Южной Европы потеряют независимость и будут разделены между Россией, Венгрией, Германией и Турцией.
– Большие люди в высоких кабинетах устали от обилия разных стран и приняли решение вернуться к границам 1913 года. Будут небольшие исключения – Калининград останется русским, а Франция станет частью Германии, – считает он.
По прогнозам Соловья, после возрождения европейских империй самая незавидная участь ожидает Великобританию – Берлин, Москва, Будапешт и Стамбул уже приняли решение о затоплении Британских островов, на месте которых планируется создать парк развлечений «Подводная Атлантида».
* внесён в реестр иностранных агентов
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