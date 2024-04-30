Мошенники под видом Собянина и генерала ФСБ украли у пенсионера 1,5 млн рублей

В Москве произошел инцидент, в результате которого пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, применивших технологию дипфейк. Преступники представились мэром столицы Сергеем Собяниным и генералом ФСБ.

В начале разговора мошенники, выдававшие себя за секретаря мэра Москвы, позвонили пенсионеру и заверяли, что скоро он будет соединен с самим Сергеем Собяниным. Затем самозванец, выдающий себя за мэра, убедил пенсионера в том, что через его банковский счет были похищены государственные средства. Для решения этой проблемы, как утверждал “мэр”, требовалось сотрудничество с ФСБ.

Позднее к пенсионеру обратился другой мошенник, представившийся генерал-полковником ФСБ, и подтвердил информацию, предоставленную “мэром”. Дополнительно, на почту пенсионера пришло письмо, приглашающее его на видеоконференцию, якобы от мэрии.

Веря в слова мошенников, пенсионер перевел им 1,5 млн рублей в два этапа. После этого преступники, выдававшие себя за мэра Собянина и генерала ФСБ, исчезли. После произошедшего пенсионер обратился в полицию.