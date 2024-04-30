 

Мошенники под видом Собянина и генерала ФСБ украли у пенсионера 1,5 млн рублей

30.04.2024, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве произошел инцидент, в результате которого пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, применивших технологию дипфейк. Преступники представились мэром столицы Сергеем Собяниным и генералом ФСБ.

В начале разговора мошенники, выдававшие себя за секретаря мэра Москвы, позвонили пенсионеру и заверяли, что скоро он будет соединен с самим Сергеем Собяниным. Затем самозванец, выдающий себя за мэра, убедил пенсионера в том, что через его банковский счет были похищены государственные средства. Для решения этой проблемы, как утверждал “мэр”, требовалось сотрудничество с ФСБ.

Позднее к пенсионеру обратился другой мошенник, представившийся генерал-полковником ФСБ, и подтвердил информацию, предоставленную “мэром”. Дополнительно, на почту пенсионера пришло письмо, приглашающее его на видеоконференцию, якобы от мэрии.

Веря в слова мошенников, пенсионер перевел им 1,5 млн рублей в два этапа. После этого преступники, выдававшие себя за мэра Собянина и генерала ФСБ, исчезли. После произошедшего пенсионер обратился в полицию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Я родился и живу в Вильнюсе…

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Генерал Суровикин на югах

01.05 / В повседневных образах с джинсами или воздушными платьями: с чем носить модные сабо

30.04 / Мнение: Плата за Империю (из Девола)

30.04 / Как одеться, чтобы заставить талию выглядеть стройнее: модные наряды лета и стильные “фишки”

30.04 / Мнение «аналитика»: О так и не взлетевшей теме… Неудобно как-то вышло?

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Поджигатели вертолета

30.04 / Мнение: Кто кому должен за сломанную вещь, «принтер с мячом для гольфа» и блокировка приставок для ТВ

30.04 / Мнение: Разворот идиотов на Юг

30.04 / Шикарно и не жарко: самые модные короткие стрижки с челкой на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика