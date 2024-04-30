 

Мнение «аналитика»: О России на краю… Эта зависимость унижает и убивает?

30.04.2024, 14:33, Разное
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Советский Союз был независимым чуть больше, чем полностью. Он делал всё, от ракет до шнурков, сам или с помощью союзных соцстран. И потому мог делать всё, что хотел, на мировой арене. До самой своей кончины в начале 1990-х.

#Россия — другое дело. Она просохатила советское наследство и стала зависимой от экспорта сырья… чуть больше, чем полностью. Что поставило её на колени, с которых матушка-Русь только-только начала вставать. Но зависимость — позорная, унизительная и даже убийственная пока остаётся.

Насколько она велика?

Очень. Россия — одна из самых зависимых от сырьевого экспорта стран мира. Где-то рядышком с Брунеем и Папуа Новой Гвинеей.

Позорище?

Правда, тут ещё совершенно некстати затесалась ещё благополучная, уважаемая и рукопожатная в мире Австралия. Почтенный член «Золотого миллиарда», чей премьер однажды пообещал взять российского президента Владимира Путина «за грудки» и строго спросить за Украину. Правда, при личной встрече почему-то доверил грудной тест домашнему мишке-коала — и тот доверчиво прикорнул на груди у российского лидера.

Но Бог с ней, с высокой политикой! Вернёмся к низкому переделу.

Унизительна ли зависимость Австралии от продаж каменного угля и железной руды — на эти два товара приходится почти две трети местного экспорта? К слову, даже сырьевой экспорт РФ более диверсифицирован, включая в себя нефть, газ, чёрные и цветные металлы в чушках, слитках и слябах, уголь, минеральные соли, древесину, золото и проч.

Переживают ли австралийские либералы, что их страна импортирует автомобили, смартфоны, компьютеры, лекарства и даже пластиковые стаканчики, а ещё не в состоянии сделать ни «Айфона», ни «Боинга»?

Называет ли кто-то Австралию «угольным бункером» или, там, страной-рудокопом?

Или уже пора отбросить вредные клише насчёт России

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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